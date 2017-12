CFR și Petrolul, comportare modestă în UEL

Partidele din prima manșă a turului al treilea preliminar din UEFA Europa League ne-au readus cu picioarele pe pământ, prestațiile echipelor CFR Cluj și Petrolul Ploiești fiind dezamăgitoare. Doar Astra a reușit să salveze onoarea Ligii 1, impunându-se clar în meciul de joi seară, după un hat-trick al lui Fatai, care pare să devină o opțiune viabilă pentru naționala României - asta dacă și actualul selecționer, Victor Pițurcă, va fi de acord cu așa ceva! CFR Cluj a scăpat ieftin cu 0-1, într-un meci în care nu a tras niciun șut pe poarta adversă, iar Felgueiras a făcut minuni în poarta clujenilor! Norocoși au fost și ploieștenii, chiar dacă cei care au egalat în final de meci au fost cehii! Dar meciul a fost controlat de oaspeți, care au ratat câteva ocazii uriașe, Petrolul înscriind la una din puținele ocazii avute. Și aici, cel mai bun jucător al echipei române a fost portarul, Pecanha în acest caz, lucru trist pentru ambițiile europene ale echipelor noastre. Meciurile retur vor avea loc joi, 7 august. Rezultatele echipelor românești: Astra Giurgiu - Slovan Liberec 3-0 (Fatai 4, 74, 81); Dinamo Minsk - CFR Cluj 1-0 (Adamovic 54); Petrolul Ploiești - Viktoria Plzen 1-1 (Mutu 76 / Kolar 90+1).

Celelalte rezultate de joi seară: Shakhter Karagandy - Hajduk Split 4-2; FC Astana - AIK Stokholm 1-1; Neftci Baku - Chikhura Sachkhere 0-0; IF Elfsborg - FH Hafnarfjordur 4-1; Omonia Nicosia - Metalurg Skopje 3-0; Ruch Chorzow - Esbjerg fB 0-0; Dinamo Moscova - Hapoel Kiryat Shmona 1-1; Mlada Boleslav - Olympique Lyon 1-4; AS Trencin - Hull City 0-0; IF Brommapojkarna - FC Torino 0-3; PSV Eindhoven - St. Polten 1-0; Karabukspor - Rosenborg Trondheim 0-0; IFK Goteborg - Rio Ave 0-1; Zorya Luhansk - Molde FK 1-1; Young Boys Berna - Ermis Aradippou 1-0; RNK Split - Chornomorets Odesa 2-0; FC Vikingur - HNK Rijeka 1-5; Zulte Waregem - Shakhtyor Soligorsk 2-5; FC Bruges - Brondby IF 3-0; FSV Mainz - Asteras Tripoli 1-0; Diosgyori VTK - FC Krasnodar 1-5; Stjarnan FC - Lech Poznan 1-0; FK Sarajevo - Atromitos FC 1-2; Real Sociedad - FC Aberdeen 2-0; St. Johnstone - Spartak Trnava 1-2; SV Grodig - Zimbru Chișinău 1-2. Meciurile retur vor avea loc joi, 7 august.