CFR-Municipal s-a impus la scor, AS FCS Old-Boys 2017, la limită

În prima etapă din Grupa A de la ediţia a 29-a a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor, am notatsâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa, victoriile formaţiilor CFR-Municipal Constanţa şi AS FCS Old-Boys 2017 Năvodari. Start cu dreptul pentru două dintre favoritele la câştigarea trofeului, dar echipa AS Tatar Constanţa, la debutul la Trofeul „Telegraf”, a demonstrat că poate produce surpriza în această grupă.

CFR-MUNICIPAL CONSTANŢA - SNC 6-1 (Tudorel Fugaru 2, Iulian Bărăitaru 2, Daniel Siminicianu, Alex Mustacă / Geafar Ersin)

Iată şi jucătorii înscrişi pe foaia de arbitraj - CFR-Municipal (manageri Stere Plamuţi şi Gică Fogoroş): Willi Nădrag, Eduard Weiss, Radu Ferenţi, Iulian Bărăitaru, Cristian Arău, Alex Mustacă, Daniel Siminicianu, Paris Arnăutu, Gabriel Stan, Sebastian Stoianof, Vasile Diacu, Tudorel Fugaru, Sefa Erchin; SNC: Daniel Drăghici, Paul Dobrin, Ştefan Iordan, Samir Omer, Mihai Iacob, Ioan Vlad, Ersin Geafar, Marian Florea, Florian Ion, Marian Murgoci, Sorin Başturea.

AS FCS OLD-BOYS 2017 NĂVODARI - AS TATAR CONSTANŢA 2-1 (Dorel Zaharia, Lucian Mălăele / Taner Abdulhai)

Iată şi jucătorii înscrişi pe foaia de arbitraj - AS FCS Old-Boys 2017 (manager Cătălin Toader, antrenor Sorin Nicolae, delegat Alexandru Grudeanu): Drumeş Nicolae, Nicolae Tudorici, Viorel Farcaş, Lucian Mălăele, Dorel Zaharia, Costel Petre, Ioan Brici, Mihai Guliu, Marian Vişa, Gabriel Chelariu, Constantin Gechereanu, Ion Barbu, Raj Cărăuleanu; AS Tatar: Ender Chemal, Iusuf Ilhan, Sunay Abdula, Sener Omer, Taner Abdulhai, Geafar Tuncel, Ervin Omer, Erol Emurla, Nadir Saledin, Seigean Velisa, Osman Ilhan.

Clasament Grupa A: 1. CFR-Municipal 3p (golaveraj: 6-1), 2. AS FCS Old-Boys 2017 3p (2-1), 3. AS Tatar 0p (1-2), 4. SNC 0p (1-6).

Turneul este organizat de Clubul Sportiv CFR Constanța (președinte Ionuț Dabija), în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Constanța, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și cotidianul „Telegraf”.

