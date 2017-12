Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Andrei Chiliman, rămâne sub control judiciar. Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au menținut decizia emisă în 19 iunie, prin care a fost respinsă cererea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) de a-l aresta preventiv pe Chiliman. Reamintim că primarul Sectorului 1 al Capitalei este cercetat penal sub acuzația de complicitate la trafic de influență. Alături de el, mai sunt urmăriți penal de DNA și fostul trezorier al PNL, Vlad Moisescu, consiliera personală a lui Chiliman, Ioana Costescu - ambii acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de influență -, respectiv consilierul local al Sectorului 1 Ion Brad - acuzat de complicitate la trafic de influență. Cu toții sunt cercetați sub control judiciar pentru că s-ar fi constituit într-un grup infracțional cu scopul de a comite mai multe fapte de corupție.