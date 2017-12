Chivu, în atenţia mai multor cluburi din Anglia

Fundaşul echipei AS Roma, Cristian Chivu, se află în atenţia mai multor cluburi din prima ligă din Anglia, printre care şi Liverpool sau Newcastle United, informează site-ul inthenews.co.uk. Potrivit sursei citate, managerul echipei Newcastle ar dori să achiziţioneze de la AS Roma tripleta formată din Daniele De Rossi, Alessandro Mancini şi Cristian Chivu, internaţionalul român aflîndu-se, însă, şi în atenţia cluburilor Liverpool, Manchester City şi Middlesbrough. Chivu şi-a exprimat în repetate rînduri dorinţa de a rămîne la AS Roma, după ce numele său a fost asociat în această vară de către presa internaţională cu grupările spaniole Real Madrid şi FC Barcelona, dar şi cu Internazionale Milano, AC Milan sau Chelsea Londra. Contractul internaţionalului român cu AS Roma este valabil pînă în vara anului 2008.