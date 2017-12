Chivu rămîne la AS Roma şi este pus la zid de directorul sportiv

Căpitanul echipei naţionale a României, Cristi Chivu, va rămîne, pînă la finalul contractului, jucătorul lui AS Roma, după ce au eşuat negocierile cu ultima echipă care era interesată de transferul său, Inter Milano. Chivu mai are contract cu AS Roma pînă în luna iunie a anului 2008, dar se poate înţelege cu un alt club cu şase luni înainte de expirarea contractului cu gruparea italiană. Ultima rundă de negocieri a avut loc miercuri noapte, între impresarii jucătorului şi reprezentanţii lui AS Roma, dar clubul din capitala Italiei nu a vrut să accepte suma de transfer oferită de Inter Milano. “Cristian Chivu rămîne la AS Roma. Duminică se va prezenta la baza de la Trigoria şi va rămîne la echipă pînă la finalul sezonului. Nu mai avem nimic de negociat cu Becali, după ce oferta de la Real Madrid, de 18 milioane de euro, nu s-a putut concretiza. Chivu ne-a provocat daune incalculabile”, a declarat directorul sportiv al Romei, Daniele Prade. Văzîndu-se singurul ofertant, după retragerea Realului din Madrid şi a Barcelonei, Inter Milano a scăzut oferta la 5 milioane plus transferul definitiv la Roma al chilianului David Pizzaro, estimat la 5,78 milioane euro şi, în cel mai bun caz, se poate adauga împrumutul atacantului nigerian Victor Obinna. Roma a avut pe masă 18 milioane de euro de la Real, dar nu a putut încheia afacerea pentru că jucătorul şi agenţii săi (fraţii Becali) nu au fost de acord cu salariul oferit de spanioli. Roma susţine că are toate armele necesare pentru a cere la FIFA deschiderea unei investigaţii privind modul în care fraţii Becali au gestionat acest transfer după bunul lor plac, cu complicitatea lui Chivu. Clubul roman poate merge pînă la a cere la FIFA suspendarea lui Chivu şi, evident, o procedură împotriva agenţilor săi. Pînă la soluţionarea cazului, pentru a nu ieşi în pierdere, Roma îi va permite lui Chivu să se antreneze normal alături de ceilalţi jucători din lot, el fiind încă sub contract pînă în vara lui 2008. Oficialii Romei i-au propus lui Chivu şi prelungirea contractului, dar agentul său a refuzat.