Chris Brown, pus acuzare

Problemele încep să se adune pentru rapperul american Chris Brown, care a fost pus în mod oficial sub acuzare pentru că a părăsit locul în care a provocat un accident de circulaţie. Cântăreţul de 24 de ani, aflat timp de cinci ani sub incidenţa regimului de libertate condiţionată, după agresiunea asupra cântăreţei Rihanna, în 2009, neagă această nouă acuzaţie care i-a fost adusă, după un accident produs pe data de 21 mai, în apropiere de Toluca Lake, la nord de Los Angeles. „Am un permis de conducere în regulă şi i-am transmis acelei femei, conducătoarea automobilului pe care l-am lovit, informaţiile corecte. Ea i-a văzut pe fotografi şi a vrut să facă o scenă. A chemat Poliţia, gândindu-se că va scoate bani de la Chris Brown, în condiţiile în care eu am respectat toate procedurile legale”, a scris rapperul într-un mesaj postat pe Twitter, la puţin timp după producerea accidentului. Frank Mateljan, purtător de cuvânt al procurorului din Los Angeles, a precizat că rapperul a fost pus sub acuzare pentru părăsirea locului accidentului şi pentru conducerea automobilului fără permis valid.

TMZ.com, un site specializat în publicarea de informaţii despre celebrităţi, a afirmat că muzicianul a făcut într-adevăr schimb de informaţii cu acea femeie, însă acele date erau false. Ulterior, Chris Brown a revenit cu o nouă serie de mesaje pe contul său de Twitter. „Nu există delictul de fugă de la locul accidentului atunci când ieşi din maşină şi faci schimb de informaţii cu conducătorul celuilalt automobil. E ridicol”, a scris acesta. „Fac eforturi pentru a asigura nevoile familiei mele. Am făcut greşeli în trecut, dar am muncit din greu pentru a deveni un om mai bun. Vreau să îmi reabilitez numele”, a adăugat Chris Brown. Acesta este vizat însă şi de o altă plângere, pentru că ar fi agresat o tânără, după un concert susţinut la sfârşitul săptămânii. Oricare din aceste incidente poate să-l trimită după gratii.