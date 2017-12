Chris Norman nu se sperie de gripa nouă

Cu doar trei zile înainte de concertul său în România, Chris Norman mărturiseşte că nu îi este teamă de virusul AH1N1. Artistul îi sfătuieşte pe români să nu se sperie de această pandemie. De teamă, probabil, ca publicul din ţară să evite să vină la concertul său programat duminică, la Sala Palatului din capitală, pentru a nu se expune la gripa „porcină”, artistul a declarat: „Nu mă îngrijorează deloc! Nu are rost să-ţi faci griji. Dintotdeauna, în lume, s-au întâmplat lucruri neplăcute, au mai fost epidemii periculoase, dar nu poţi să-ţi petreci tot timpul făcându-ţi griji. Întotdeauna vor fi lucruri care ar putea pune viaţa în pericol: o atitudine sănătoasă e să nu îţi faci griji şi să-ţi vezi de viaţa ta ca şi cum nu ar fi nicio problemă. Oricum, cei mai mulţi oameni care contactează gripa porcină nu păţesc nimic, trec peste simptome ca şi cum ar fi o gripă obişnuită”.

Fostul solist al legendarei trupe de rock Smokie va interpreta, alături de Roxy Rocks, piesa „Stumblin” In. Acesta a ales să cânte alături de artista română deoarece timbrul şi competenţele vocale ale acesteia se apropie foarte mult de cele ale interpretei variantei originale a piesei. Roxana s-a declarat entuziasmată la auzul veştii că, dintre multe aspirante la duetul cu fosta voce de aur a trupei Smokie, ea a fost cea aleasă. „Sunt onorată că am fost selecţionată pentru a fi ‘înlocuitoarea’ lui Suzi Quatro. Mă pregătesc asiduu în fiecare zi, sunt emoţionată, însă ştiu că voi da tot ce e mai bun pentru un duet la înălţime”, a spus aceasta.

Concertul de la Bucureşti va începe de la ora 19.00. „Chris Norman. The Hits! From His Smokie And Solo Years” este numele evenimentului, care va include piese clasate pe primele poziţii în topurile internaţionale ale anilor ‘70 - ’80, precum „Midnight Lady”, „I\'ll Meet You at Midnight” , „Don\'t Play Your Rock \'n\' Roll to Me” sau „Some Hearts Are Diamonds”, precum şi melodii mai noi. Cei care nu doresc să piardă ocazia de a asculta live una dintre cele mai bune voci ale lumii pot achiziţiona bilete la concert la preţuri cuprinse între 70 şi 250 lei, în funcţie de categoria de loc. În deschiderea show-ului, scena va fi „încălzită” de trupa românească Riff.