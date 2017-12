Christoph Daum: „Am pregătit echipa pentru a câştiga trei puncte

România şi-a compromis în mare măsură şansele de calificare la Cupa Mondială de fotbal din Rusia, după 0-0 pe teren propriu cu Danemarca. România ocupă locul 4 în grupa E, cu 6 puncte acumulate după cinci meciuri, în timp ce Danemarca este pe ultima treaptă a podiumului, la egalitate cu Muntenegru, cu câte 7 puncte.

„Am pregătit echipa pentru a câştiga trei puncte, dar am obținut doar unul. Trebuia să fructificăm ocaziile de gol din prima repriză. Jucătorii au fost motivaţi să dea totul pentru cele trei puncte. În repriza a doua trebuia să jucăm la fel ca în prima”, a spus selecţionerul naţionalei României, Christoph Daum. Acesta și-a continuat discursul spunând că meciul următor, deplasarea cu Polonia, poate readuce speranţele. „Trebuie să spun că încă e totul posibil dacă ne uităm la clasament. Trebuie să continuăm! Dacă ne uităm la prima repriză vedem că e o problemă de mentalitate, trebuie să jucăm până în minutul 90. Data viitoare poate vom face o surpriză! Se spune că suntem ieşiţi din luptă, dar mai avem şanse. Dacă ne uităm la clasament vedem că un meci poate schimba totul”, a mai declarat Daum la TVR

În final, Daum a precizat două nume de la care aşteaptă transformarea jocului naţionalei. „Sper ca după revenirea lui Bogdan Stancu şi lui Florin Andone să revină mentalitatea ofensivă, să avem mai multe alternative în atac. Alex Chipciu a jucat foarte bine, Keşeru a avut ocazii de gol, trebuie să aşteptăm următorul meci şi să facem o surpriză”, a încheiat selecţionerul Christoph Daum.

ȘI ANTRENORUL OASPEȚILOR VROIA TREI PUNCTE

Tehnicianul oaspeţilor, Age Hareide, spune că Daum nu l-a surprins cu noul sistem, pentru că a aflat din presă că România va juca în acest sistem. Selecţionerul danezilor crede că echipa sa are prima şansă la locul al doilea după rezultatul de la Cluj-Napoca. „Am citit în ziarele din România că vor juca cu trei fundaşi. Ne aşteptam la asta şi de aceea am jucat cu patru jucători la mijloc. Jucând în deplasare, ne aşteptam ca gazdele să aibă ocazii pentru că aveau nevoie de victorie. Cred că ne-am organizat bine, în repriza a doua am controlat jocul complet. Puteau fi trei puncte, dar e doar un punct şi rămâne să luptăm pentru locul al doilea şi să ne asigurăm barajul. Avem şanse mai mari acum, la locul secund, decât aveam înaintea meciului. Suntem la egalitate cu Muntenegru şi jucăm acasă cu Polonia şi România, iar asta ne dă şanse bune la calificare”, a spus selecţionerul naţionalei Danemarcei, Age Hareide.

PREȘEDINTELE FRF, MULȚUMIT DE JOC

Răzvan Burleanu, preşedintele FRF, s-a declarat mulţumit de modul în care a jucat echipa naţională în confruntarea de duminică seară, terminată la egalitate, scor 0-0, cu Danemarca, şi a precizat încă o dată că selecţionerul Christoph Daum are toată susţinerea forului pe care îl conduce.

„Este un pas greşit. Puteam să beneficiem şi de pasul greşit făcut de Muntenegru cu Polonia, dar şi de victoria Armeniei. Atât am putut, e un rezultat corect, pentru că pe final puteam să pierdem. Asta este valoarea noastră astăzi, trebuie să muncim mult ca valoarea să crească pe viitor. Am avut cei mai buni jucători la lot, ne-au lipsit Bogdan Stancu şi Florin Andone, dar până la urmă am avut cei mai buni jucători selecţionaţi. Ne-au lipsit viteza, forţa şi norocul. Am avut două ocazii prin Keşeru, dar am avut ghinion. Trebuie să credem până la ultimul meci. Va fi decisiv în Danemarca, la ultimul meci, dar toate meciurile de până atunci vor fi nişte finale. Eu vreau să le mulţumesc suporterilor pentru că am beneficiat de susţinerea lor şi pentru că nu am avut parte de petarde, fumigene, lucruri care ne-ar fi dus ca meciul următor să îl jucăm fără suporteri”, a spus Burleanu.

BENZAR, CEL MAI BUN JUCĂTOR

Romario Benzar a fost cel mai bun jucător al tricolorilor în meciul cu Danemarca, iar căpitanul Viitorului a postat luni și un mesaj pe Facebook, după ce în presă s-a vehiculat un presupus limbaj vulgar al fotbalistului constănțean la o declarație dată după meci: „Îmi pare rău că o parte a presei din România a ales să-mi pună în gură cuvinte pe care nu le-am rostit. În interviul pe care l-am acordat după meciul cu Danemarca am spus că „trebuie să câștigăm în Polonia pentru a mai spera la calificare”, dar unii dintre ziariști și internauți au preferat să denatureze lucrurile și să insinueze că am vorbit vulgar. Sunt dezgustat de aceste scenarii proaste, însă m-am obișnuit că în România este mult mai simplu să dărâmi decât să faci ceva constructiv”.