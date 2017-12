Cinci persoane arestate în Kosovo, acuzate că au încercat să otrăvească resursele de apă

Pwesoanele arestate în Kosovo au fost puse sub acuzare pentru că au complotat să contamineze sursele de apă din capitală, Priştina, posibil la îndemnul grupării teroriste Stat Islamic, relatează site-ul publicaţiei The New York Times. Potrivit presei locale, trei persoane au fost arestate duminică după ce au fost surprinse comportându-se suspect în preajma rezorvorului de apă din zona Badovac, care alimentează aproximativ jumătate din populaţia capitalei. De asemenea, au fost găsite arme, muniţie şi materiale ale propagandei grupării radicale Stat Islamic în cele două maşini ale suspecţilor. Încă două persoane au fost arestate în Priştina mai târziu, tot în cursul zilei de duminică, fiind puse sub acuzare pentru acte de terorism comise în complotul privind contaminarea resurselor de apă. Doi dintre suspecţi au fost, de asemenea, arestaţi în 2014, suspectaţi pentru motivele pe care le-ar fi avut pentru a călători în Siria. Arestările au avut loc după ce a fost descoperită o înregistrare video în care gruparea teroristă Stat Islamic şi-a îndemnat susţinătorii să otrăvească resursele alimentare şi de apă din Kosovo.