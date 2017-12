Cine e pasionatul de lectură care va admira litoralul de la înălțime

În stațiunea Mamaia, la Gaudeamus – Litoral, cărțile sunt la mare... căutare. Începând din 11 până pe 15 august, zilnic, între orele 15.00 – 23.00, pasionații de lectură au de unde alege, cele 30 de edituri participante la târgul de carte, deschis în cortul Gaudeamus din Piațeta Perla, având oferte imbatabile.

În această duminică, de la ora 19.30, Tombola Gaudeamus, adresată cumpărătorilor de carte, care au completat buletine de Vot al Publicului, se va încheia printr-o tragere la sorți. Pentru al doilea an consecutiv, premiul va fi oferit, de Regional Air Services - Aeroportul Tuzla: un zbor cu durata de 30 de minute deasupra litoralului românesc, de pe Aeroportul Tuzla, pe care câştigătorul îl poate filma şi/sau fotografia.

Duminică va fi aflat doar numele câștigătorului, care va fi invitat să-și ridice diploma luni seară, în cadrul festivității de premiere.

Premiile ediţiei 2016 a Târgului GAUDEAMUS Litoral vor fi decernate luni, 15 august, la ora 18.00. Se vor acorda Trofeele GAUDEAMUS editurilor (locurile 1, 2 şi 3) şi va fi desemnată cea mai râvnită carte a Târgului, prin Votul Publicului exprimat prin completarea unor chestionare distribuite în rândul vizitatorilor pe întreg parcursul evenimentului. De asemenea, tot de Ziua Marinei Române vor fi acordate Trofeele Presei. Acestea vor fi decernate jurnaliştilor pe secţiunile publicaţii, radio, TV și online, tot pe baza Votului Publicului. Tot luni va fi acordat și Premiul Miss Lectura. Acesta îi va fi înmânat de Casa de Modă Ilinca celei mai frumoase vizitatoare surprinse în pavilionul Gaudeamus.

Până atunci, sunteți așteptați, și în această duminică, începând de la ora 16.00, la evenimentele editoriale marca Gaudeamus – Litoral, după următorul program:

16.00 - 16.30 WWW.EPUBLISHERS.INFO - la stand

Lansarea cărții „Gânduri împărtășite. Poezii”, de Cristina Pârvu. Invitați: Cristina Pârvu, Vasile Poenaru

16.30 - 17.00 WWW.EPUBLISHERS.INFO - la stand

Lansarea cărții „Pași peste milenii”, de Dan Barbu. Invitați: Dan Barbu, Vasile Poenaru.

17.00 - 17.30 EDITURA CELESTIUM - spaţiul de evenimente

Lansarea volumului de poezii: „Surâsuri aldine”, de Andrei Cioată

17.00 - 17.30 WWW.EPUBLISHERS.INFO - la stand

Lansarea cărții „Schimbarea la față”, de Eugen Petică. Invitați: Eugen Petică, Vasile Poenaru.

17.30 - 18.00 WWW.EPUBLISHERS.INFO - la stand

Lansarea cărților „Astrologie în 3 D” și „Astrology in 3 D”, de Emilia Petrescu. Invitați: Emilia Petrescu, Vasile Poenaru.

18.00 - 18.30 WWW.EPUBLISHERS.INFO - la stand

Lansarea cărților „Cecenia, chip înlăcrimat” și „Ordon: ucide-ți aproapele”, de Mike Hassel. Invitați: Mike Hassel, Sorin Petrescu, Vasile Poenaru.

18.30 - 19.00 WWW.EPUBLISHERS.INFO - la stand

Lansarea cărții „Interviul sinapselor”, de Tiberiu Popovici. Invitați: Tiberiu Popovici, Vasile Poenaru.

19.00 - 19.30 WWW.EPUBLISHERS.INFO - la stand

Portret de scriitor: Mihai Vișoiu, maestru al prozei scurte și al pamfletului socio-politic. Invitați: Mihai Vișoiu, Vasile Poenaru

19.00 – 19.30 EDITURA EIKON - spațiul de evenimente

Lansarea volumelor: „Birlic - tăvălugul râsului eclatant, tordantă năvalnică molipsitoare veselie la scenă, când la trap, când la galop...”, de Gaby Michailescu și „Trixy Checais - Cartografia zborului”, de Gina Șerbănescu. Prezintă: Valentin Ajder și invitații săi.

19.30 – 20.00 EDITURA EIKON - spaţiul de evenimente

Lansarea volumelor: „Mircea Eliade și misterul totalității”, de Bogdan Silion; „Mircea Eliade - Itinerare labirintice”, de Mihaela Chiribău-Albu, prefață de Vasile Spiridon, „Mircea Eliade - La marginea labirintului. Corespondențe între opera științifică și proza fantastică”, de Dorin David și „Intimitatea spiritului”, de Nicoleta Dabija. Prezintă: Valentin Ajder și invitații săi.

19.30 - 20.00 WWW.EPUBLISHERS.INFO - la stand

Eveniment: „Carte frumoasă, cinste cui te dăruiește” scriitorul Dan Emilian Tinică se prezintă și dăruiește cartea sa „Dincolo de durere și tristețe” participanților la eveniment.

20.00 PRIMĂRIA CONSTANŢA - scena din Piaţeta „Perla”

Spectacole

20.00 - 21.00 WWW.EPUBLISHERS.INFO - spațiul de evenimente

Eveniment: Muzică și poezie pe tema „Camino sufletului meu”, cu violonistul Gaby Stănescu și poeta Carmen Elena Nicu, Partea a II-a. Invitați: Carmen Elena Nicu, Gaby Stănescu, Vasile Poenaru

21.00 – 22.30 EDITURA EIKON - spațiul de evenimente

Lansare volumelor:„Cămașa de forță”, de Leonard Oprea, prefață de Gelu Vlașin, postfață de Liviu Antonesei, „Trilogia lui Theophil Magus. Calea și adevărul și viața”. Invitați: Christian Crăciun, Leonard Oprea. Moderator: Valentin Ajder.

Lansare de carte: „Enciclopedia familiilor nobile maramureșene de origine română / The Encyclopedia of Noble Families of a Romanian Origin in Maramureș County”, ediție îngrijită de Ion și Livia Piso, traducere în engleză de Ligia Tomoiagă

Lansarea volumelor: „Mircea Vulcănescu - o microistorie a interbelicului românesc”, de Ionuț Butoi; „România dincolo de trecut. Eseu despre experiența servituții”, de Mihai Gheorghiu, „Pavese, omul jignit”, de Vianu Mureșan, „Lectio incerta”, cronici literare, de Christian Crăciun, „Fernando Pessoa” (o cvasi autobiografie), de José Paulo Cavalcanti Filho, traducere din portugheză de: Simina Popa, Corina Nuțu, Veronica Manole, Iolanda Vasile, ediție îngrijită de Dinu Flămând. Prezintă: Christian Crăciu, Valentin Ajder

