Cine e pe primul loc în discuţiile despre Brexit? M. Britanie sau politica?

Premierul britanic, Theresa May, ar trebui să îl demită pe ministrul de Externe, Boris Johnson, dacă vrea progrese în negocierile privind Brexitul, a declarat marți eurodeputatul Manfred Weber, liderul grupului popularilor, de centru-dreapta, din Parlamentul European și un aliat apropiat al cancelarului german, Angela Merkel, relatează Reuters. În timpul unei dezbateri la Strasbourg privind negocierile legate de ieșirea Marii Britanii din UE, Manfred Weber a spus că declarațiile contradictorii ale membrilor guvernului condus de Theresa May, inclusiv ale ministrului de Externe, Boris Johnson, împiedică obținerea unui acord în negocieri. "Vă rog să îl demiteți pe Johnson", a cerut Weber, al cărui grup conservator este cel mai mare dintr-un Parlament European care trebuie să aprobe orice înțelegere rezultată din negocierile Bruxelles-ului cu Londra până în martie 2019, data la care ar urma să fie aplicat Brexitul. "Întrebarea-cheie este: pe cine ar trebui să sun la Londra? Theresa May, Boris Johnson sau David Davis?", a spus Weber, făcând referire de asemenea la ministrul responsabil de negocierile cu Bruxelles-ul privind Brexitul. El i-a mai cerut Theresei May, care, spre deosebire de Boris Johnson, a făcut campanie pentru rămânerea Marii Britanii în UE și a fost slăbită în urma alegerilor anticipate din iunie, să se impună în fața pozițiilor divergente din cadrul Partidului Conservator pentru a se ajunge la un acord privind o ieșire ordonată. "Theresa May, vă rog să nu puneți partidul pe primul loc. Puneți Marea Britanie pe primul loc, puneți cetățenii pe primul loc", a mai spus Weber.

"Vă rog, fără alte discursuri. Dați dovadă de autoritate în discuțiile de substanță. Și cel mai bine ar fi, probabil, să îl demiteți pe Johnson", a adăugat el.