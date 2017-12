Cine este elevul constănțean care a implementat un proiect internațional?

Un elev constănțean (Vladimir-Ioan Vîntu) a reușit să inițieze proiectul internațional ”Tineri de pretutindeni”, aflat la a doua ediție în Constanța. Astfel, în perioada 27 februarie - 2 martie, 16 tineri din cadrul Colegiului Internațional United World College (UWC) Adriatic, din Italia, sunt la Constanța într-un schimb internațional, fiind cazați la tineri voluntari din Asociația Together Everyone Achieves More (TEAM). Tinerii care au venit în schimbul internațional provin din Olanda, India, Lituania, Estonia, Italia, Iordania, El Salvador, Polonia, Jamaica, Norvegia, Mexic, Macedoina, Elveția și România. Iniţiatorul acestui proiect este Vladimir-Ioan Vîntu, plecat din Constanţa, cu bursă, la studii în străinătate. Olimpic în anii trecuţi la matematică şi iubitor al voluntariatului, tânărul își aduce colegii acasă, pentru a împărtăşi cu ei realitatea românească. Proiectul se derulează fără fonduri europene, prin participarea şi susţinerea câtorva instiţutii din Constanţa: Direcţia pentru Sport şi Tineret, Consiliul Judeţean, Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrân”, Grădiniţa Nr. 22, Şcoala Gimnazială Nr.12 ”B.P. Hasdeu”, Biblioteca Colorată (din Tomis Mall).

CINE ESTE CONSTĂNȚEANUL CARE A INIȚIAT PROIECTUL “Avem o ţară extraordinar de frumoasă, cu oameni minunaţi şi ospitalieri. Avem ce arăta şi împărtăşi lumii şi dacă acest proiect înseamnă să schimbăm perspectiva despre România a 15 tineri înseamnă că noi toţi avem un mare câştig”, a declarat Vladimir. Tânărul studiază la UWC și spune că se întoarce cu mare bucurie acasă. Declară că este mândru că este român şi că, peste tot pe unde va poposi în această lume, va susţine realitatea românească. Vladimir studiază la unul din cele 15 colegii internaționale din lume, unde are o programă care nu urmează curricula statului în care este situat colegiul. ”Studiem 6 materii timp de 2 ani. Le-am ales după anumite crieterii impuse de sistem. Eu studiez literatura, engleza, italiana, economia, fizica și matematica. La finalul celor 2 ani voi susține Bacalaureatul internațional, care presupune atât examene orale, scrise, cât și lucrări de cercetare pentru toate materiile”, povestește constănțeanul. Comparativ, în țară studia la profilul real, la liceu, dar urma și materii precum muzica și desenul. Tânărul spune că a preferat să învețe în străinătate pentru că obiectivele de educație sunt altele, iar profesorii au o altă atitudine față de elevii lor. ”Studiez în limba engleză şi am profesori din toată lumea. Colegii mei sunt din 85 de ţări, iar experienţa pe care o trăiesc de la 16 ani la UWC este unică şi cred că este visul oricărui adolescent. În medie, avem 5 - 6 ore de studiu, la care se adaugă obligatoriu activităţile sportive, creative şi sociale (de voluntariat), pentru care nu primim note, dar pe care le facem pentru buna noastră dezvoltare”, povestește Vladimir. Acesta spune că la începutul anului își poate alege sportul pe care dorește să îl urmeze din aproape orice disciplină: fotbal, karate, navigaţie, activităţi montane etc.

IDEEA PROIECTULUI Ideea proiectului i-a venit în cadrul săptămânii proiectelor de la UWC, când toți elevii inițiază proiecte și le coordonează. ”De ce am ales acest proiect? Sincer? Primul meu gând, când am fost în anul I, a fost că pot să vin acasă. Mai apoi m-am gândit că experienţa voluntarilor şi a elevilor din Constanţa, precum şi a colegilor mei (care nu au văzut România) va fi unică”, spune constănțeanul. Vladimir le transmite și un mesaj colegilor săi de generație. ”Îi invit să-şi caute drumul şi să înţeleagă că timpul în viaţă este limitat. Dacă îl pierzi, nu îl mai poţi înlocui. Este important să visezi şi să ai grijă de pasiunile tale; să înveţi şi să iubeşti tot ce este în jurul tău, să te implici şi să te simţi OM”, concluzionează elevul.