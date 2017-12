Cine răspunde pentru moartea tinerilor din Costinești?

09:41:14 / 04 Mai 2015

O tara ca afara,...altadata.

Mai Urban,ti-am inteles revolta fireasca,insa gandeste-te cat de greu,pentru unii chiar imposibil este sa-ti gasesti un loc de munca amarat,fie si la un patron de rahat, cu un salariu tot de rahat. Angajatorii mizeaza tocmai pe motivatia asta negativa si exploateaza oamenii ca tiganii care dau cu ciomagul in caii inhamati la caruta cu fier vechi. Ala sapa santuri,dar sunt si cei care lucreaza in diverse alte domnii si sunt zilnic umiliti numai si la gandul ca seful poate oricand sa-i dea afara dupa toane si sa-i lase muritori de foame.Nu toti pot cersi sau fura,asa ca se sting de boli induse de stresul cumplit sau se sinucid. Respectul pentru fiinta umana in Romania este aproape necrozat. Nu au putut refuza lucrul acolo,de frica mortii lente prin infometare si au sfarsit altfel.Cui ii pasa de suferintele adanci ale marii majoritati romanesti,cu sau fara loc de munca prost platit ? Vax.