Cineaști români premiați la Karlovy Vary

Cineaștii români s-au remarcat la cea de-a 50-a ediţie a Festivalului de la Karlovy Vary, considerat a fi cea mai mare manifestare de profil din Republica Cehă şi una dintre cele mai prestigioase din Europa Centrală şi de Est.

Filmul „Box”, de Florin Şerban, a fost distins cu premiul Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film (FIPRESCI), fiind considerat „o peliculă strălucitor regizată despre societatea românească contemporană”. De asemenea, lungmetrajele „Muntele magic”, de Anca Damian, şi „Lumea e a mea”, de Nicolae Constantin Tănase, au obținut menţiuni speciale la festivalul care a avut loc între 3 și 11 iulie. Gala de premiere a avut loc sâmbătă seară.

GLOBUL DE CRISTAL A AJUNS ÎN AMERICA Marele premiu al Festivalului de Film de la Karlovy Vary, Globul de Cristal, i-a revenit peliculei americane „Bob and the Trees”, de Diego Ongaro.

Drama „Box”, o producţie România / Germania / Franţa, prezintă povestea unui pugilist talentat de 19 ani şi a unei actriţe de teatru apreciate şi mamă în acelaşi timp, care îşi caută echilibrul pierdut.

Animația „Muntele magic”, de Anca Damian, o producţie România/ Franţa / Polonia, face parte, alături de „Crulic - drumul spre dincolo” (2011), dintr-o trilogie despre eroism, nuanţând raportul individului cu istoria prin perspectiva morţii şi a faptelor sale. Realizat într-un stil postmodern, cu o multitudine de tehnici vizuale, decupaje de hârtie, desen animat, fotografie şi film, „Muntele magic” prezintă povestea reală a unui polonez, Adam Jacek Winkler, refugiat politic la Paris.

„Lumea e a mea”, de Nicolae Constantin Tănase, film distins cu menţiunea specială a secţiunii competiţionale „East of the West”, prezintă povestea Larisei, în vârstă de 16 ani, care trăieşte într-un oraş mic de coastă, într-un mediu social în care imaginea şi averea oferă putere asupra celorlalţi.

Premiile pentru interpretare ale Festivalului de la Karlovy Vary au fost atribuite actriţei Alena Mihulová, pentru rolul din debutul regizoral al lui Slávek Horák, „Home Care”, şi lui Kryštof Hádek, pentru rolul din „The Snake Brothers”, de Jan Prušinovský.

La gala de premiere au mai fost acordate trofee precum premiul special al juriului (Peter Brunner, pentru „Those Who Fall Have Wings”), premiul pentru cea mai bună regie (Visar Morina, pentru „Babai”), premiul secţiunii „East of the West” („The Wednesday Child”, de Lili Horváth), premiul pentru cel mai bun documentar (Helena Třeštíková, pentru „Mallory”), premiul preşedintelui festivalului (actriţa Iva Janžurová).