Cîntecul rămîne acelaşi... în Clubul Phoenix

Sîmbătă seară, trupele “Sarmalele Reci“ şi “Taxi“, Mircea Baniciu, Ovidiu Lipan "Ţăndărică" şi Vlady Cnejevici au susţinut recitaluri în cadrul concertului aniversar care a marcat nouă ani de existenţă ai Clubului Phoenix. Cu consecvenţă, clubul a găzduit de-a lungul timpului sute de concerte live de rock, pop, blues şi jazz. În cadrul concertului a avut loc şi lansarea cărţii intitulate “Cîntecul rămîne acelaşi. Legende pop-rock“, semnată de jurnalistul Sorin Lucian Ionescu, nume consacrat în peisajul publicistic local şi nu numai, directorul de programe al Televiziunii Neptun.

Organizatorii ar spune: "Totul a început la 9 august 1997..." De-a lungul a nouă ani, Clubul Phoenix s-a consacrat gazdă primitoare pentru iubitorii de muzică, artişti şi trupe, formator de gust şi educaţie muzicală. "Cam opt ani a cam fost singurul club din oraş. Din fericire, au apărut acum şi alte cluburi. Trebuie să ne obişnuim cu concurenţa. În Bucureşti, sînt zeci de cluburi şi au loc concerte în fiecare săptămînă cu trupe reprezentînd toate genurile. Astfel se şi specializează un pic fiecare club. Noi am încercat să îmbinăm toate genurile într-o perioadă în care am fost nevoiţi să facem lucrul acesta, fiind singurul club în oraş în care se cînta live. Pentru că eram singurul club trebuia să încercăm să mulţumim cît mai multă lume; să organizăm şi concerte de jazz, de rock, de pop-rock, de heavy-rock. Am vrut să găsim pentru publicul constănţean orientări cît mai diverse fără a face rabat de la calitate", ne-a explicat Horia Pătrăhău.

Despre ce ar trebui să însemne Clubul Phoenix pentru constănţeni, despre afecţiunea afişată a publicului există barometrul fidelităţii. Spectatorii plătitori nu ocolesc acest loc comun bunei-dispoziţii şi divertismentului de calitate. "Nu vreau să folosesc idei şi cuvinte mari. Mi-aş dori ca Clubul să fie locul unde oamenii să vină în fiecare săptămînă, de cîte ori sînt concerte; să le urmărească pentru că vor avea ce să asculte. Este o atmosferă specială aici în Club. Cei ce vin de atîţia ani de zile ştiu la ce să se aştepte. Au cîntat aici toate trupele mari din ţară, de la cele mai recent înfiinţate la cele deja consacrate. În general, am căutat să alegem ceea ce este mai bun. Nu am făcut discriminări, dar ne-am încadrat totuşi în anumite limite. Nu putem chema chiar pe oricine şi nu ne-am preocupat numai de succesul comercial. De aceea am evitat anumite genuri, dance, de exemplu. Cred că şi publicul nostru ar fi neplăcut surprins să constate o schimbare atît de bruscă de atitudine. Ne dorim să mai apară ceva nou în muzica românescă, să se schimbe ceva, să apară nume noi şi să ţinem pasul şi cu ceea ce se întîmplă la nivel internaţional. Ne dorim o diversitate în cele trei stiluri cărora ne-am consacrat: rock, blues şi jazz", a continuat Horia Pătrăhău. Nu vrem să distrugem misterul prin numire, nici desacraliza emoţiile şi trăirile celor care se lasă purtaţi de ritmurile muzicii şi ale ei tehnici arhaice ale extazului. Cîntecul nu trebuie decît ascultat“.