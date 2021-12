Ciolacu: Am finalizat structura Guvernului în 2 variante; la Cotroceni mergem cu una singură

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă că, în varianta în care social-democraţii vor da primii şeful Executivului, numărul de ministere deţinute de PSD şi PNL vor fi egale, iar în situaţia în care PNL va da primul premierul, liberalii vor avea mai puţine ministere decât social-democraţii.



El a precizat că, din punctul său de vedere, UDMR ar avea, în ambele variante, Ministerul Dezvoltării.

"Am finalizat programul de guvernare, acordul politic, am finalizat cele două variante în care PSD are prim-ministru şi PNL are prim-ministru, împreună cu UDMR şi cu minorităţile. Sunt detalii pe care le vom anunţa în momentul în care vom lua o hotărâre. Cu adevărat, dacă PSD are prim-ministru se egalizează numărul de ministere, dacă are PNL prim-ministrul atunci PSD are mai multe ministere. Domnul Ciucă are un mandat de la PNL ca dânsul să fie prim-ministru, eu am mandat de la PSD să fiu prim-ministru. Deciziile se armonizează în interiorul partidului. Până luni când vom merge la Cotroceni vom lua aceste decizii şi vom merge cu o singură variantă", a afirmat Ciolacu, după negocierile dintre PSD, PNL, UDMR şi minorităţi pentru formarea viitorului guvern.