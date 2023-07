Ciolacu: Sunt ferm convins că astăzi vom lua o decizie privind preţurile la anumite categorii de alimente

Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat "ferm convins" că marţi se va lua o decizie în ceea ce priveşte preţurile la anumite categorii de alimente, urmând ca joi aceasta să se aprobe în şedinţa de Guvern.



El a precizat că, la ora 15,30, împreună cu preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, va avea o discuţie cu miniştrii Finanţelor, Agriculturii şi Fondurilor Europene.

"Sunt ferm convins că, în cursul zilei de astăzi, vom lua o decizie, dar, din experienţa trecută, fiindcă trebuie să ne uităm ce s-a făcut în trecut şi ce a funcţionat, orice reducere la TVA a dus la o ieftinire pe o perioadă foarte limitată de timp. (...) Iar, în două săptămâni, preţurile au fost la fel ... Deci, nu a funcţionat. Eu nu vorbesc de preţuri plafonate. Eu vorbesc de un întreg ansamblu şi o schemă aplicată pe întreg lanţul. Voi veni cu această schemă în Guvernul României, indiferent dacă vorbim de acord. Acordul nu poţi să îl faci numai cu retailerii. Aici vorbim şi de producători şi de distribuitori şi de importatori. (...) Am să îmi asum acest lucru pentru că trebuie făcut. (...) Nu voi accepta ca o coaliţie să conducă Guvernul României, dar, la fel când şi domnul Nicolae Ciucă, a fost prim-ministru, deciziile majore să le luăm împreună", a afirmat Ciolacu.

El a menţionat că există o recomandare a Comisiei Europene pentru a avea "doar" două praguri de TVA, dar nu se poate ca aceasta să fie zero.

"Am văzut foarte des în spaţiul public discutându-se despre TVA zero. Vă anunţ oficial că acest lucru nu se poate. Comisia Europeană nu acceptă o astfel de variantă pentru niciun fel de produs. Ca să închidem odată această propunere de a avea TVA zero", a explicat premierul.