Circ, meschinării și atacuri grobiene

07:33:29 / 21 August 2014

tot o hahalera esti si tu baconschi

Tot toparlan esti si tu, daca ai furat voturi la 5 secunde, daca ai facut parte din cloaca basista, poti sa spui acum orice, toti santeti la fel, hoti, mincinosi, ahtiati dupa putere, chiar daca sondajele arata ca aveti cateva procente, totusi va inghesuiti la puterea maxima. O explicatie pt. lupta asta nesabuita pt. tron e ca va stiti cate miliarde ati furat, ce jaf colosal lasati in urma si va tb. obligatoriu sa raspundeti in fata unei justitii independente , nu besiste, nu macoviste sau a unguroaicei Kovesi. Daca Nastase face puscarie pt. Trofeul Calitatii, la fel Voiculescu, G. Becali, G.Popescu, daca ancheteaza batrani de peste 75 ani ca a facut cadou un borcan cu miere, pai n-ar fi corect sa se aplice aceeasi judecata pt. besisti pt. care sant acuzatii extrem de clare ca Basica, Baconschi, Udrea, Brejnar, Vidica si cati si cati besisti care au ocupat f. multe functii la nivel national, patronii astia ai tv. si ziarelor propagandistice besiste, numai excrocul ala de Adamescu , patron la Romania Libera, a furat toti banii luati de Otelul din participarea in Liga, 17 mil de euro, si acum din echipa campioana e in faliment. Asta e un mic ex, la nivel da tara sant mii. Imp. e ca tb. judecati drept , bagati la puscarie dar si confiscarea averilor, exact ca in cazul lui Voiculescu.