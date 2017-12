Cîştigurile din investiţiile în fonduri mutuale, impozitate în funcţie de perioada deţinerii acestora

În ceea ce priveşte regimul fiscal al investiţiilor în fonduri, cîteva aspecte sînt esenţiale. Un prim aspect ar fi că investiţiile în fonduri sînt impozitate numai la momentul răscumpărării investiţiei, adică la momentul vînzării unităţilor de fond, indiferent de perioada de deţinere a acestora - de cîteva săptămîni sau de cîţiva ani. Un alt parametru important al procesului de impozitare este că se impozitează numai cîştigul, adică diferenţa pozitivă dintre preţul de vînzare şi preţul de subscriere al unităţilor de fond, nu întreaga sumă. Nu în ultimul rînd, trebuie spus că sub incidenţa impozitului pe cîştigul de capital cad numai investiţiile persoanelor fizice, nu şi cele ale persoanelor juridice care cad sub incidenţa legii impozitului pe profit. Un ultim aspect esenţial este faptul că impozitul pe cîştigul de capital este calculat şi oprit la sursă de către societatea de administrare a fondului mutual şi este impozit final, investitorul nemaifiind obligat să îl declare în fişele fiscale.

Referitor la cotele de impunere, cîştigurile de capital aferente investiţiilor făcute pe termen de pînă într-un an, se impozitează cu 16%, în timp ce investiţiile păstrate mai mult de un an sînt impozitate cu 1%. Explicaţia acestui mod de impozitare este, în acelaşi timp, şi o recomandare către investitori, şi anume că investiţia în fonduri trebuie gîndită ca investiţie pe termen lung, de peste un an, dorindu-se ca investitorii în fonduri să facă depuneri cu scopul de economisire şi acumulare, nu cu scopuri pur speculative. Pentru anul 2007, Codul Fiscal ce va intra în vigoare la 1 ianuarie nu va aduce schimbări în ceea ce priveşte cotele de impunere, păstrîndu-se procentele de 16% şi 1% în funcţie de perioada de deţinere a unităţilor, în continuare dorindu-se încurajarea investiţiilor de portofoliu în fonduri.