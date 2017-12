CJC reprezintă Constanţa la Tîrgul de Turism din Moscova

Sezonul tîrgurilor internaţionale de turism, la care participă şi ţara noastră, se deschide oficial, în acest an, cu Tîrgul Leisure, care are loc la Moscova (Rusia), în perioada 19-22 septembrie. Manifestarea expoziţională găzduieşte 967 de expozanţi din 67 de ţări, urmînd să fie vizitată, potrivit estimărilor, de 59.500 de persoane. Şi judeţul Constanţa va fi reprezentat la Tîrgul Leisure, de către o delegaţie a Direcţiei de Turism, Comerţ şi Servicii Publice din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), formată din Petrică Ivan, şeful Compartimentului Servicii Publice, şi Irina Teodorescu, referent în cadrul Serviciului de Turism şi Agroturism. În cadrul manifestării expoziţionale, delegaţia CJC se prezintă cu mai multe materiale de promovare a judeţului, realizate cu fonduri proprii - broşuri, hărţi, pliante şi DVD-uri. "De multă vreme încercăm să «atacăm» piaţa turistică din Rusia şi, cu ocazia acestui tîrg, sperăm să reuşim stabilirea unor contacte care să permită încheierea de parteneriate. Avînd la bază experienţa celorlalte tîrguri de turism la care am participat în anii trecuţi, pot să afirm că CJC este singura instituţie publică locală din ţară care participă la astfel de manifestări expoziţionale", a declarat directorul Direcţiei de Turism, Comerţ şi Servicii Publice, Aurelian Arghir. El a adăugat că, prin astfel de iniţiative, CJC îşi propune să vină în sprijinul agenţiilor economici constănţeni care îşi desfăşoară activitatea în turism. Potrivit lui Aurelian Arghir, prioritatea CJC este aceea de a arăta că judeţul Constanţa nu înseamnă numai litoral, ci că aici există un potenţial turistic cultural, religios şi arheologic neexploatat la adevărata sa valoare.

Aurelian Arghir a adăugat că Direcţia pe care o conduce ar putea participa, în acest an, şi la alte tîrguri internaţionale de turism, cum ar fi Tîrgul World Travel Market, care se va desfăşura la Londra (Marea Britanie), în perioada 6-9 noiembrie. În plus, el a precizat că a primit o invitaţie personalizată la o manifestare expoziţională care se va organiza în perioada 10-12 septembrie, în Orlando - Florida, denumită The Trade Show - Travel Retailing and Destination Expo, de fapt, unul dintre cele mai importante tîrguri de profil din SUA. Pînă în prezent, Direcţia de Turism, Comerţ şi Servicii Publice din cadrul CJC a participat la 11 tîrguri internaţionale de turism.