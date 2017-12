Claudiu Piţigoi, noul antrenor al echipei feminine CS Volei 2004 Constanţa

Clasată pe ultimul loc în clasamentul Diviziei A1 de volei feminin după disputarea primelor 14 etape din sezonul regulat, CS Volei 2004 Constanţa va aborda a doua parte a întrecerii interne cu un nou antrenor. Conducerea clubului a decis să-l numească pe banca tehnică pe Claudiu Piţigoi, fost voleibalist cu numeroase selecţii în echipa naţională. Constănţean prin adopţie în ultimul an, noul tehnician al grupării de pe litoral a activat ca jucător la Steaua, trecînd apoi în cariera de antrenor la Dinamo. A urmat o experienţă la nivel de junioare, iar în ultima perioadă a pregătit echipe de prima ligă din Insulele Feroe. Claudiu Piţigoi a condus, ieri, primul antrenament în noua postură, pregătind astfel meciul de debut, programat sîmbătă în Sala Sporturilor, de la ora 16.30, cu Penicilina Iaşi. “Obiectivul nostru primordial este obţinerea a doua victorii în cele patru meciuri rămase din sezonul regulat. Mă refer la întîlnirile cu Penicilina Iaşi şi cu CSM Lugoj, dar plecăm cu dorinţa de a arăta un joc cît mai bun şi în celelalte partide şi chiar de a învinge şi în disputele cu echipe mai bine cotate decît noi în acest moment”, a declarat antrenorul constănţencelor, care a anunţat şi ce modificări îşi propune la echipă: “Schimbăm nişte lucruri şi începem în primul rînd cu atitudinea faţă de joc. Împreună cu conducerea executivă - şi vreau să subliniez aportul deosebit şi un sprijin major din partea Consiliului Judeţean şi a Primăriei Constanţa - ne dorim să îmbunătăţim nu doar calitatea jocului, ci pînă la sfîrşitul sezonului să obţinem rezultate care să ne situeze pe o poziţie onorabilă la primul an de la promovare”. Piţigoi va fi ajutat de secundul Doina Ferenţi, în timp ce fostul tehnician, Constantin Ferenţi, a rămas în continuare în cadrul clubului, urmînd să îndeplinească două funcţii de conducere, director tehnic şi director cu probleme administrative. “Îl voi ajuta pe domnul Piţigoi, pe care eu l-am propus să vină la echipă. Am vrut să producem un şoc necesar pentru a reuşi să menţinem tradiţia voleiului constănţean”, a declarat Constantin Ferenţi.