Clinica de Obstetrică-Ginecologie I a Spitalului Clinic de Urgenţă - focar de infecţie

Despre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa se poate spune orice, mai puţin că arată ca o unitate sanitară a secolului al XXI-lea. Deşi unele clinici au reuşit să facă rost de mobilier sau de aparatură modernă, acest lucru se datorează sponsorizărilor. Totuşi, unele secţii au rămas în acelaşi stadiu de mai bine de 20 de ani de cînd a fost construit spitalul. În Clinica de Obstetrică Ginecologie de la etajul al VI-lea aparatura este veche, mesele de ginecologie mai au puţin şi cad, pacientelor fiindu-le teamă să le folosească. Pereţii sînt plini de igrasie, scorojiţi, iar o parte din grupurile sanitare nu pot fi folosite deoarece nu funcţionează. “Este terifiant. De cînd am venit aici, nu am putut să merg la toaleta din salonul în care am fost internată, iar de făcut duş nici nu mai vorbesc. Cel mai greu a fost după operaţie, cînd a trebuit să merg tot holul ca să ajung într-un salon în care să funcţioneze duşurile”, a spus Elena Condrea, o pacientă internată în Clinica de Obstetrică-Ginecologie. Femeile care vin în Clinică spun că este inadmisibil ca o secţie a unui spital să fie lăsată în paragină. “Cînd am intrat în cabinet şi am văzut cum arată instrumentarul, am vrut să plec, pentru că mi-a fost frică să nu mă infectez. Este păcat ca o clinică să fie aşa de prost dotată, mai ales pentru că aici vin foarte multe femei, fie pentru a face avorturi, fie pentru a trata diferite patologii genitale”, a spus Maria Antohi, o altă pacientă a clinicii.

Medicii clinicii sînt şi ei de aceeaşi părere şi spun că aparatura nu a mai fost schimbată de mai bine de 20 de ani. “Toată aparatura este foarte veche. Cam de cînd a fost înfiinţată secţia nu am mai schimbat nimic aici. Am primit un aparat de laparoscopie, prin intermediul Băncii Mondiale, care s-a stricat, însă nu am primit şi fonduri pentru a-l repara. De asemenea, lămpile scialitice, pe care le folosim în sala de operaţii nu dau lumina necesară unei intervenţii chirurgicale, iar aparatul de anestezie nu mai funcţionează. De obicei le facem pacientelor rahii, dar dacă au nevoie de ventilaţie, nu avem cum să facem acest lucru şi pot apărea probleme grave”, a declarat şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie, dr. Lazăr Ieremia. Mai mult decît atît, cadrele medicale care lucrează în cadrul Clinicii susţin că denumirea secţiei este ilegală, deoarece singura activitate care se desfăşoară aici este cea de tratare a patologiei ginecologice, nu şi de obstetrică. Dezastrul din clinica de ginecologie este cunoscut şi de conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, care susţine că va face tot posibilul pentru a remedia situaţia existentă în secţie. “Într-adevăr, această Clinică este mai puţin dotată decît celelalte de obstetrică-ginecologie. Clinicile de la etajul VII au primit dotări deoarece fac parte dintr-un program naţional, fiind maternităţi. Este adevărat că denumirea este oarecum incorectă, dar am făcut o serie de memorii la Ministerul Sănătăţii şi la Autoritatea de Sănătate Publică în care am menţionat că această denumire nu corespunde realităţii, deoarece aici se tratează bolile aparatului genital, nu au loc şi naşteri. Deocamdată, nu am primit niciun răspuns. Este foarte adevărat că dotările nu sînt la standarde prea ridicate, iar în ceea ce priveşte aparatul de anestezie, cel mai nou aparat de acest tip din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă datează de zece ani”, a declarat directorul de îngrijiri medicale, dr. Adrian Creangă. De asemenea, medicii din clinica de Obstetrică - Ginecologie susţin că de mai bine de 20 de ani, clinica nu a mai fost igienizată, iar acest fapt nu face decît să sporească posibilitatea infectării operaţiilor.