CLM Constanţa cere primului ministru demiterea conducerii DADL

Consilierii locali municipali au hotărît ieri să ia atitudine împotriva crizei cauzate de autorităţile statului în turismul de litoral. Ieri, în cadrul şedinţei Consiliului Local Municipal Constanţa, consilierii au hotărît să remită primului ministru Călin Popescu Tăriceanu şi ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile, Atilla Korodi, un memoriu prin care solicită demiterea conducerii Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral. Conform dezbaterilor de ieri, în memoriu vor fi menţionate toate măsurile luate de conducerea DADL, care au adus turismul de litoral în pragul colapsului. Iniţiativa a aparţinut preşedintelui Comisiei de Turism din cadrul CLM, Nicolae Moga, consilier PSD, care a declarat: „Pe plaja din Mamaia există construcţii abuzive, amendate de Primărie, care nu puteau fi ridicate fără permisiunea conducerii DADL. Toate sînt racordate la curent electric, deşi sînt ilegale, pentru că nu au autorizaţie de la Primăria Constanţa. Am fost deschişi dialogului inter-instituţional pentru a rezolva toate problemele, am aşteptat planul urbanistic zonal Mamaia, dar sîntem trataţi de către DADL, ca şi consiliu local, ca şi cum nu am exista”.

La rîndul lui, liderul grupului PRM din cadrul CLM, Tiberiu Nemet, a declarat că susţine în totalitate demersul iniţiat de Nicolae Moga. „Ce se întîmplă acum în Mamaia este un atentat la adresa turismului. Trebuie să intervenim cît mai serios pentru a reglementa neconcordanţele şi problemele din staţiunea Mamaia”, a afirmat Nemet. Şi consilierii PNL au fost de acord cu memoriul. Consilierul Aurel Butnaru a afirmat că este nevoie de o intensificare a controalelor mixte la unităţile de alimentaţie publică din Mamaia. În urma dezbaterilor, consilierii au stabilit să remită adrese către Garda Financiară, Direcţia de Sănătate Publică şi alte organisme de control pentru efectuarea unor controale concertate în staţiune. În cazul în care memoriul nu va avea ecou la Bucureşti, iar actuala conducere a DADL rămîne pe poziţii, consilierii au decis să întocmească o plîngere penală pentru abuz în serviciu împotriva directorilor de la DADL. Consilierii au fost de acord cu faptul că plaja din Mamaia nu poate fi transformată în talcioc de discoteci şi baruri aruncate la întîmplare, după bunul plac al cîtorva persoane care nu urmăresc interesele Constanţei. În timpul dezbaterilor, viceprimarul Constanţei, Gabriel Stan, a subliniat faptul că măsura interesului faţă de poziţia autorităţii locale a fost dată prin constituirea Comandamentului pentru litoral din acest an. „Prefectura a constituit acest comandament, în care sînt membre o serie de instituţii deconcentrate, dar nu a invitat la discuţii şi Primăria Constanţa”, a afirmat Stan.