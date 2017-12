Cms. Lucian Dinulescu, noul şef al Secţiei 1 Poliţie

20:07:41 / 05 Februarie 2014

mori in chinuri dana!

draga dana eu sper sa mori in prima misiune pe care o vei avea sau a doua mi-e indiferent. important e sa te duci inaintea mea! Esti primul absolvent de acadenie care mi-a dat batai de cap si nu numai la absolvire.nu stiu ce te apara in misiunile alea de nivel 0 dar sper ca macar odata se va uita in alta parte! te urasc mai mult decit pe cosmarul meu cel mai grav!!!! te urasc!!! nu stiu daca vei intra aici ca esti mult prea exclusivista dar daca o vei face sa stii ca te urasc! ma enerveaza taria ta de caracter care m-a pus de multe ori in lumina proasta in fata sefilor, ma scoate din minti devotamentul tau rasuflat fata de cei apropiati / vezi acest amarit de politist ptr care te-ai expus atit, ma scoate din ale mele generozitatea ta fata de cei napastuiti si onestitatea ta chiar cu un pret mare. Niste prostii1!! Esti o proasta ptr ca te-ai expus ptr acest politist de 2 bani care n-ar face nici pe sfert sa-ti intoarca favoaea. probabil daca ar sti ce avantaje ar fi ar face-o. sper sa mori in chinuri si tu si familia ta de 15 militari de cariera!