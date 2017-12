Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic, în 6 județe. Cod galben, în 13

Potrivit meteorologilor, joi valul de căldură se va intensifica și va cuprinde cea mai mare parte a țării. Astfel, în zonele joase de relief din vest și local din centru și sud, vremea va fi caniculară, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul de 80 de unități. Minimele nocturne nu vor coborî, în general, sub 20 de grade, iar în Dealurile de Vest vor fi de 24-25 de grade. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic valabilă pe parcursul zilei de joi în șase județe și o alta Cod galben pentru alte 13 județe. Sub Cod portocaliu se vor afla județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor, unde disconfortul termic va fi accentuat și se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 37 și 39 de grade. În Maramureș, nordul Crișanei, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, disconfortul va fi ridicat, iar maximele termice se vor situa în general între 35-37 de grade. Se vor afla sub Cod galben județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Cluj, Mureș, Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj, Vâlcea, Olt și Teleorman.

ANM menționează că valul de căldură va persista până spre sfârșitul săptămânii. În zonele de munte, îndeosebi din nord-vestul teritoriului, pe arii restrânse în timpul după-amiezelor vor fi manifestări specifice instabilității atmosferice.