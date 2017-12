Coliziune fatală pentru Paul Walker

Actorul american Paul Walker, cunoscut în special datorită filmelor de acţiune din seria ”Fast and Furious”, şi-a pierdut viaţa la 40 de ani, într-un groaznic accident de maşină, la Los Angeles. Actorul circula într-un automobil Porsche Carrera GT, condus de prietenul său Roger Rodas, de 38 de ani, proprietarul echipei auto cu care Paul Walker concura, Always Evolving. Din motive încă necunoscute, şoferul a pierdut controlul volanului, maşina a ieşit de pe carosabil, s-a lovit de un copac şi apoi de un stâlp, fiind imediat cuprinsă de flăcări. Ambii pasageri au fost declaraţi decedaţi la sosirea echipajelor de salvare. Poliţia din Los Angeles a demarat o anchetă, după primele indicii punând accidentul pe seama vitezei. Site-ul tmz.com a publicat o înregistrare video făcută la scurt timp după producerea accidentului, la ora locală 3.30 PM. În înregistrare se vede cum maşina arde cu flacără deschisă, iar persoanele sosite la faţa locului se feresc să se apropie. La un moment dat se aude un zgomot puternic, ce pare să fie o explozie. ”Cu inima îndoliată, trebuie să confirmăm că Paul Walker a murit într-un tragic accident auto, în timp ce se deplasa către un eveniment de caritate destinat strângerii de fonduri pentru Filipine, organizat de „Reach Out Worldwide“, la Valencia, la 60 de kilometri de Los Angeles. El era pasager în maşina condusă de un prieten. Ambii şi-au pierdut viaţa. Suntem uimiţi şi întristaţi de această veste...”, este mesajul postat pe pagina sa oficială de Facebook.

O PREZENŢĂ FAMILIARĂ Paul William Walker al IV-lea a devenit celebru graţie rolului jucat în cinci dintre cele şase pelicule ale seriei ”Fast and Furious”, iar în prezent participa la filmările celei de-a şaptea părţi. Interpreta rolul lui Brian O'Conner, un agent de Poliţie infiltrat în curse ilegale de maşini. ”Fast and Furious”, mare succes al casei de producţie Universal Pictures, a realizat încasări de 2,4 miliarde de dolari. Prima peliculă a fost prezentată publicului în 2001, iar cea mai recentă urma să aibă premiera în 2014. Paul Walker şi-a început cariera în copilărie, fiind protagonistul mai multor reclame. În 1986, a debutat pe marele ecran într-un rol în filmul ”Monster in the Closet”. Au urmat numeroase roluri în seriale TV, precum ”Highway to Heaven”, ”Throb” sau ”Young and Restless / Tânăr şi neliniştit”. Începând din 1998 a primit tot mai multe roluri în filme: ”Varsity Blues” în 1999, ”The Skulls” în 2000, ”Timeline” în 2003, ”Flags of Our Fathers” în 2006. Urma să lanseze filmul independent ”Hours”. Paul Walker mai lucra la filmul ”Brick Mansions”.

Când nu lucra pe platourile de filmare, Paul Walker concura ca pilot semiprofesonist în cursele Redline Time Attack, reprezentând echipa Always Evolving. Pe contul său de Twitter, Paul Walker se descria ca o persoană căreia îi plac activităţile în aer liber, care nu putea sta departe de ocean, şi un dependent de adrenalină care cocheta cu actoria. Starul născut pe 12 septembrie 1973, în Glendale, California, făcea surf în fiecare zi. În urma sa rămâne o fiică, Meadow Rain, de 15 ani. Aceasta tocmai se mutase în California pentru a fi mai aproape de tatăl său.

REGRETE ETERNE Numeroase vedete, printre care actorii Vin Diesel, James Franco, Dwayne Johnson, Jessica Alba şi regizorul Roland Emmerich, şi-au exprimat, pe Twitter, regretul faţă de moartea actorului american Paul Walker. Vin Diesel a scris pe pagina de socializare: ”Frate, o să îmi lipseşti foarte mult. Am rămas fără cuvinte. Raiul a câştigat un nou înger. Odihneşte-te în pace”. ”Toată puterea, dragostea şi credinţa mea se îndreaptă către familia lui Walker. Ne găsim puterea în lumina lui. Te iubesc, frate”, a scris şi actorul Dwayne Johnson. Actriţa Jessica Alba a publicat pe contul său de Twitter un mesaj în care spune că, în acest moment, gândurile ei se îndreaptă către familia actorului. ”A fost o persoană minunată”, a mai scris aceasta. Totodată, Alyssa Milano a scris: ”Nu, nu, nu! Odihneşte-te alături de îngeri. Tu, băiat simpatic”. Actorul James Franco a publicat o poză cu actorul, alături de mesajul ”Multă dragoste pentru Paul Walker. Foarte trist. A oferit multă bucurie”. Printre vedetele care şi-au exprimat regretul s-au regăsit şi rapperul Ludacris, James Van Der Beek, Michael Ealy şi Aaron Carter.