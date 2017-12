Colonia Altîn Tepe, transformată de interlopii constănţeni în lagăr de concentrare

Fosta colonie minieră Altîn Tepe, altă dată înfloritoare datorită exploatării metalelor neferoase, s-a transformat în mai puţin de cinci ani, de cînd mina a fost închisă, într-o localitate semiabandonată, populată doar de bătrîni şi de cîteva zeci de familii sărace. Ţinutul lipsit de vegetaţie creează senzaţia unui peisaj selenar, acoperit de praf şi de roci de culoare roşiatică. Blocuri care dau impresia că se vor prăbuşi la prima suflare de vînt, apartamente fără uşi şi ferestre, devastate, pline de gunoaie, cartoane şi pet-uti, case abandonate şi dărîmate în întregime de hoţii de cărămizi, drumuri pline minereu roşiatic formează imaginea care te întîmpină la intrarea în colonia Altîn Tepe. Pe sub zidurile cenuşii, mînjite cu smoală, ale fostelor cămine muncitoreşti, la adăpostul unui petec de umbră, bătrîni cu faţa împietrită de timp şi de necazuri îi privesc miraţi pe străinii care se încumetă să străbată drumul „principal” prin praful ce-ţi trece de glezne. Ca într-o lume ireală, copii murdari, desculţi, fug şi se ascund pe la colţuri privind cu ochi mari la „intruşi”.

Drogaţi şi abandonaţi noaptea în Altîn Tepe

Pe lîngă localnicii din colonie, de curînd, au sosit aproape 20 de familii, toate din Năvodari şi Constanţa. Frapaţi de faptul că există oameni care doresc să se mute la „capătul lumii”, într-o astfel de localitate mizeră, am încercat să aflăm motivul pentru care cineva ar face o astfel de schimbare. „M-am mutat aici după ce am divorţat de soţie. A trebuit să vindem apartamentul în care locuiam împreună pentru a face partajul. Cu banii obţinuţi, mi-am achitat nişte datorii şi apoi am cumpărat un apartament aici, că în altă parte nu îmi ajungeau banii. O locuinţă în Altîn Tepe costă între 10 şi 30 de milioane de lei”, spune localnicul Gheorghe Bică. Însă nu toţi cei care au ajuns aici au venit de bună voie. „Îi aduc noaptea cu maşini negre de lux, dar înainte îi droghează de îşi mai revin doar după trei zile. Îi abandonează în apartamentele de aici şi le spun că sînt la periferia oraşului Tulcea. Cînd îşi revin, oamenii ies pe stradă şi nu stiu unde se află”, ne-a mărturisit o bătrînă din colonie. „Văd că sînteţi interesaţi de constănţenii care au ajuns aici, în Altîn”, spune un bărbat îmbrăcat în pijamale murdare, apărut în pragul uşii, cu soacra după el. „Să vă spun eu ce este. De un an şi jumătate, îi aduc aici unii cu maşini supertari şi îi abandonează. Au fost peste 20 de oameni, toţi constănţeni. Îi aduc numai noapte, drogaţi sau băuţi şi uneori cu urme de lovituri, le dau cheia apartamentului în mînă şi îi lasă aici”, continuă acesta. Una dintre victime este şi Marieta, din Năvodari, mamă a patru copii. Femeia ne-a povestit cum a căzut victima acestei reţele de infractori şi cum a ajuns să fie “exilată” în Altîn Tepe. În urmă cu cîţiva ani, soţul a părăsit-o şi a lăsat-o să locuiască în apartamentul din Năvodari cu datorii imense la întreţinere, curent electric şi altele. În plus, mai avea pe cap şi cei patru copii. Ea povesteşte că „şansa” i s-a arătat cînd naşul celui mai mic copil, Paul Bănescu, i-a propus să vîndă apartamentul unui prieten de-al lui pentru 260 de milioane de lei, primind în plus şi un apartament situat la periferia oraşului Tulcea. „M-au adus aici pe întuneric, iarna trecută! Cînd am ajuns, mi-au spus că sînt la periferia oraşului Tulcea. Dimineaţă, cînd m-am uitat pe fereastră, mi-am dat seama că am fost înşelată”, a povestit Marieta. Mai mult decât atît, înainte de a fi adusă în Altîn Tepe, Paul Bănescu, “intermediarul”, a rugat-o pe femeie să îl ajute cu 260 milioane, deoarece are nişte probleme de rezolvat şi care nu pot fi amînate. „Gîndindu-mă că sîntem rude într-un fel, deoarece mi-a botezat copilul, şi promiţîndu-mi că îmi va returna banii în cîteva zile, am spus să îi fac un bine omului şi să îl ajut. Banii nu i-am mai văzut nici în ziua de azi. În schimb, m-a abandonat aici într-un apartament pe care nu pot să iau mai mult de 15 milioane”, a adăugat femeia.

Condamnaţi la exterminare

Un alt caz este şi cel al lui Adrian Cîrtici, în vîrstă de 50 de ani. Despre el, oamenii din colonie povestesc că a fost ultimul adus de banda de infractori, tot sub influenţa drogurilor. „Şi-a revenit după trei zile, apoi s-a apucat de băutură, iar cînd s-a trezit, a dispărut. Din ce mi-a povestit, avusese un apartament de peste 100.000 euro, pe malul mării, lîngă Cazinoul din Constanţa. L-au adus aici prin aprilie. Am încercat să îi ofer ceva de muncă, însă nu a rezistat traiului de aici şi a spus că se întoarce în Constanţa”, ne-a mărturisit nea’ Gore, singurul întreprinzător din Altîn Tepe, care deţine o mică fermă de vaci. Tot Gore ne-a povestit şi de Pandele Crăciunaş, un bărbat de 58 de ani, căruia localnicii îi spun Gelu. „L-am găsit în cîrciumă, după ce îşi vînduse şi apartamentul de aici, cu 10 milioane. I-am oferit un loc de muncă, iar pe lîngă salariu, şi un pat şi o masă caldă. Cînd era la Constanţa, era un om normal, decent şi destul de înstărit, din cîte am înţeles de la el, însă necazurile au început să apară atunci cînd l-au părăsit nevasta si copiii”, ne-a spus întreprinzătorul. Nu departe de Altîn Tepe, într-o căşărie din comuna Stejarul, îl găsim şi pe Pandele Crăciunaş, zis Gelu. Deşi reticent în primă fază, băbatul ne-a povestit cum a ajuns să îşi ducă traiul de pe o zi pe alta în colonia dobrogeană. „După ce m-am despărţit de nevastă, am vîndut apartamentul şi am împărţit banii, după care mi-am cumpărat un alt apartament în cartierul constănţean Inel 2. Mă apucasem de băutură! Într-o seară, într-o cîrciumă din Coiciu, m-au abordat trei indivizi, cu care am început să beau şi cu timpul m-am împrietenit. După un timp, mi-au propus să îmi ofere la schimb un apartament la periferia oraşului Tulcea, plus o diferenţă de bani. Crezînd că fac o afacere bună, am acceptat”, a mărturisit cu privirea goală Crăciunaş. Bărbatul susţine că, înainte de a vinde apartamentul, a fost mutat într-un apartament din Năvodari, unde locuia cu o femeie. „Îmi aduceau băutură în fiecare zi. M-au ţinut acolo aproape două săptămîni, spunîndu-mi că durează pînă renovează apartamentul de la Tulcea şi îmi mută lucrurile acolo. Într-o seară, m-au îmbătat şi mi-au pus ceva în băutură. M-au luat cu un BMW negru şi m-au adus pe întuneric la Altîn Tepe. M-am trezit abia după două zile şi nici măcar nu ştiam unde mă aflu”, a mai adăugat Pandele Crăciunaş. Acesta spune că nici măcar numele celor trei aşa-zişi agenţi imobiliari nu le ştie, tot ce îşi aminteşte fiind nişte prenume: Vasile, Nelu, Dode şi o femeie, Flori, toţi din Năvodari, precum şi un anume Rafael din Constanţa, cel căruia i-a vîndut apartamentul. Bărbatul spune că la insistenţele patronului său, a depus o plîngere scrisă la… postul de poliţie din Stejaru, de care aparţine şi Altîn Tepe. Pînă acum, nu a primit nici un răspuns.

“Călăii” constănţenilor deportaţi în Altîn Tepe, în atenţia poliţiei

Cu toate acestea, “călăii” constănţenilor din Altîn Tepe au intrat deja în atenţia poliţiştilor. Surse din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa spun că la Serviciul de Investigaţii Criminale au fost depuse mai multe plîngeri, care vizează acelaşi tip de acţiuni ale unor indivizi din lumea interlopă constănţeană. Poliţiştii au reuşit să identifice gruparea din Năvodari, după unele indicii, coordonată de Cristian Gheorghiu zis “Cristel”, unul dintre capii grupării fraţilor Vasea. Aceleaşi surse din poliţie spun că gruparea din Năvodari este folosită ca “săgeată” de interlopii constănţeni. Oamenii legii spun că şeful bandei din Năvodari este “Vasile”, pe numele său adevărat Cornel Urnea, iar cel ce s-a prezentat “Dode” se numeşte în realitate Gheorghe Guţu. Anchetatorii susţin că în reţea este împlicată şi sora lui Dode, Nicoleta Ciobanu, ea fiind cea care l-a găzduit pe Pandele Crăciunaş, timp de două săptămîni, în Năvodari şi care şi-a dat numele de Flori. Poliţiştii constănţeni spun că au adunat cîteva zeci de plîngeri ale unor persoane din Constanţa şi Năvodari, toţi proprietari de apartamente scumpe. Anchetatorii spun că reţeaua are ramificaţii mult mai mari şi nu se rezumă doar la persoanele enumerate mai sus. Surse din IPJ susţin că în acest dosar este cercetat însuşi Cristian Gheorghiu, zis şi “Cristel. “Ancheta decurge cu greutate, din cauza dificultăţilor întîmpinate în probarea faptelor. Am comasat toate dosarele şi încercăm să-i trimitem în instanţă pe făptaşi”, ne-a declarat un ofiţer din cadrul IPJ Constanţa, care nu a dorit să-şi dezvăluie identitatea. De altfel, Cristian Gheorghiu este proprietarul mai multor apartamente şi terenuri din Constanţa, iar anchetatorii încearcă să identifice modalitatea în care au fost dobîndite. Poliţiştii spun că în ultima perioadă, “Cristel”, aflat în Penitenciarul de la Poarta Albă, ar fi început să-şi transfere proprietăţile pe numele soacrei sale, Mioara Mitache, întrucît instanţa este pe punctul de a institui măsura sechestrului asigurator atît pe proprietăţile sale, cît şi pe ale celorlalţi patru capi ai grupării “Fraţii”, Mihăiţă şi Traian Vasea, Victor Şerban şi Sali Usein. Rămîne de văzut dacă ancheta poliţiştilor va verifica toate aspectele semnalate de constănţenii deportaţi în Altîn Tepe.