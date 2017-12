Colțul Troll-ului - Și tehnocrații omoară economia câteodată

E greu să inventezi așa ceva - premierul „specialist“ „tehnocrat“ Dacian Cioloș spune că noua rectificare bugetară e super-cool pentru că nu-i luată cu vreo presiune politică în cârcă. D-aia au crescut cheltuielile publice cu peste 3,7 miliarde lei, via salarii mai mari pentru bugetari, reducându-se, în același timp, bugetele pentru investițiile de care România, fruncea Terrei, chiar nu are nevoie. Sunt iremediabili băieții ăștia. Și analistul Florin Cîțu remarcă absurdul situației - „Salariile cresc la 7,8% din PIB. E rău? Da. Foarte, foarte rău. Al dracului de rău. În 2007 erau la 6,5% din PIB, iar în 2008 au ajuns la 8,4%, iar deficitul s-a triplat. N-o spune BNR, n-o spune nici Consiliul Fiscal, așa că o să o spun eu - ce se întâmplă cu evoluția salariilor la stat, ca procent din PIB versus productivitatea din țară, este o CRIMĂ pentru viitorul economiei și al nostru“. De ce, te întrebi? Simplu. Uite ce-o să se întâmple: în doi - trei ani, în vreme ce salariile tot mai cresc, că nu-s presiuni electorale, nu, absolut deloc, economia va încetini. Implicit, deficitul crește. Și trebuie finanțat, corect? Ce variante sunt? Explică același Cîțu - „Taxezi generația curentă (fiscalitate) sau pe cea viitoare (împrumuturi). Și-avem o singură șansă să aruncăm taxele pe ăia din viitor (treaba lor, frate, să se descurce) - să nu încetinească economia. Dacă, în schimb, o ia la vale și economia mondială... ghinion. Plătim taxe mai mari (cine să ne împrumute?)“. Dar cum să nu încetinească economia, când îi tai finanțarea - pa, bani pentru transport! Pa, bani pentru cofinanțări! Pa! Bonus - cică se dau din nou bani pentru Prima Casă. Trăiască subvenția! Trăiască partidul!