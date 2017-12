Comandantul navei “Karim 1”, pus sub urmărire penală

Vasul cambogian „Karim”, scufundat în urmă cu două zile, în Portul Constanţa, prezenta o îndoitură de circa doi metri şi o fisură de aprox. 40 cm în bordul tribord, avarie provocată în urma coliziunii cu nava turcească “Zoppun”, în data de 19 mai 2006. După efectuarea operaţiunilor de descărcare în dana RO RO 2, nava a fost mutată lîngă docul plutitor Sorena, aşteptînd să intre în reparaţii. Comandantul navei, Ayad Ali Hassan, a contractat firma “Arados” pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii la bordul navei. Căpitănia Zonală Constanţa (CZC) a emis o autorizaţie de reparaţie pe puntea navei şi în sala maşinilor. Însă, pentru a scurta timpul de staţionare în şantier, căpitanul a profitat de faptul că nava era poziţionată cu avaria spre doc, nefiind vizibilă de la distanţă, şi a solicitat în cursul zilei de luni decuparea din corpul navei a unei bucăţi de 4/4 metri de tablă ce trebuia înlocuită. Potrivit legislaţiei, reparaţiile la corpul navei se fac numai în şantier, fiind interzise cînd nava se află pe linia de plutire. Potrivit directorului CZC, Alexandru Mezei, de la nivelul apei şi pînă la gaura făcută prin decupare erau maximum 20 cm. Traficul din port (şalupe, pilotine, remorchere) au provocat valuri şi nava a început să ia apă. La ora 20.50, echipajul a anunţat Port Control că nava se înclină din ce în ce mai mult. “Nava s-a scufundat în cîteva minute pentru că s-a înclinat pe partea cu decupajul şi a luat rapid apă”, a spus Alexandru Mezei. Din fericire, niciunul dintre membrii echipajului nu a fost rănit.

Lipsa asigurării ridică probleme

Autorităţile portuare au intervenit imediat, împrejmuind epava cu baraj antipoluant. Nava avea la bord 35 tone de motorină şi 300 litri de ulei, iar primele semne de poluare au apărut ieri dimineaţă. “Administraţia Portului a intervenit cu o navă tip depol pentru colectarea combustibilului care a început să se scurgă din navă”, a precizat Mezei. Reprezentanţii CZC şi Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (APMC) caută soluţii pentru mutarea docului Sorena din poziţia existentă pentru a putea fi utilizat, mai ales că pe acesta este o navă la reparaţii. “Toate cheltuielile de depoluare, ranfluare şi pierderile suferite de docul Sorena şi nava blocată vor fi suportate de armatorul navei ”, a spus directorul CZC. Una dintre principalele probleme este neasigurarea navei. Dacă armatorul navei, “Dina Maritime CO”, refuză să plătească contravaloarea lucrărilor efectuate de autorităţile portuare, cheltuielile vor fi suportate de APMC, care va încerca apoi să recupereze banii din vînzarea navei la fier vechi. Armatorul a solicitat deja firmei de scanfadri “Atriamar Star” SRL un plan de ranfluare a epavei. Raportul de inspecţie a epavei propune ca măsuri urgente marcarea navei pentru determinarea canalului navigabil, asigurarea acesteia la cheu, scoaterea capacelor de pe puntea intermediară, etanşarea navei şi mutarea docului pentru facilitarea operaţiunii de ranfluare a epavei.

Căpitan dat în consemn la frontieră