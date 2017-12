Comedie în club, nerecomandată minorilor

O comedie spumoasă, jucată cu casa închisă la premiera de la Harlequin, este programată în această joi, de la ora 21.00, în același local din stațiunea Mamaia! Spectacolul, cu un titlu nu foarte obișnuit, „La ginecolog”, prezintă cinci personaje ce provin din medii sociale diferite, care, în aşteptarea medicului, ajung să-şi povestească întreaga viaţă. Comedia nu este recomandată spectatorilor sub 16 ani. „Dacă ești bărbat, poți doar să privești! Să nu vă fie teamă! N-o să simțiți nimic, poate doar ușoare dureri abdominale din cauza râsului. Plus de asta, domnul doctor are mâna ușoară”, spun organizatorii.

Spectacolul, în regia lui Alexandru Jitea, îi are în distribuție pe Laura Anghel, Corina Dragomir, Raluca Gheorghiu, Mirela Jienescu, Diana Iarca şi Alexandru Mike Gheorghiu. Prețul unui bilet este de 45 lei.

