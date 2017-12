Comedy Central introduce o grilă specială pentru România

Comedy Central își lansează noua grilă prin introducerea unui flux de difuzare separat, specific României, cu noul serial de teatru cu păpuși "Morr toți dușmanii", realizat de Sector 7 şi, pentru prima oară, cu un voice-over românesc - actorul Alex Bogdan, cunoscut pentru rolurile din "Mondenii". Televiziunea a anunţat, de asemenea, al doilea sezon al serialului românesc de stand-up "Comedy Club" şi al XX-lea sezon din "South Park", care va fi difuzat în exclusivitate la doar câteva zile după premiera americană. Comedy Central se dedică pieței locale, având un conținut "mai puternic ca niciodată", a anunţat televiziunea printr-un comunicat remis presei. Începând cu luna septembrie, ca parte din demersul televiziunii de a fi dedicată exclusiv pieței locale, Comedy Central capătă un nou voice-over, pentru prima dată unul românesc: Alex Bogdan. Cunoscutul actor de teatru și TV și regizor este primul din România care își împrumută vocea postului internațional de televiziune. "După câțiva ani în care n-am mai activat în domeniul televiziunii, Comedy Central m-a readus pe micul ecran. Am decis să-mi împrumut vocea canalului TV relansat, iar unii spun că am o voce de milioane. Desigur că sunt de acord cu ei. Cred că acest canal centralizează toată comedia de calitate, asezonată cu „ingrediente“ locale, iar eu sunt încântat să joc în acest episod demn de cărțile de istorie a televiziunii", a declarat Alex Bogdan.

Producții 100% locale

Reînnoirea canalului Comedy Central vine la pachet cu două seriale produse în România: "Comedy Club"(sezonul II) şi "Morr toți dușmanii" (serial nou).

Al doilea sezon al "Comedy Club", care include zece noi episoade, va fi difuzat în această toamnă, iar un alt sezon va putea fi văzut în primăvara anului 2017.

Producția TV 100% locală aduce pe micul ecran comedianți îndrăgiți de publicul românesc, precum Micutzu (Cosmin Nedelcu), Teo, Vio & Costel (Claudiu Teohari, Viorel Dragu, Costel Bojog), Dan Badea, Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu, Andrei Ciobanu, Raul Gheba, Sergiu Floroaia, Alexandru Mocanu, Radu Bucălaie, Toni Andrei, Nelu Cortea, şi Toma Alexandru.

Un serial de teatru cu păpuși, "Morr toți dușmanii", cu episoade de două minute, realizate de cunoscuții comedianți din trupa Sector 7, va fi difuzat de câteva ori pe zi, în timpul pauzelor dintre programe. Fiecare episod al producției românești se concentrează asupra pățaniilor a doi urși "de cartier". Cei doi membri ai trupei de stand-up care au adaptat scenariul sunt Alex Coteț și Raul Gheba, în timp ce Cătălin Babliuc și Costel Bojog și-au împrumutat vocea urșilor (numiți Butoi și Meleu). Serialul este produs și în Cehia, și în Ungaria, dar povestea și replicile sunt adaptate în funcție de realitățile fiecărei țări.

Premiere naționale

În ce privește premierele naționale, celebrul serial de animație "South Park", premiat cu Emmy și câștigător al premiului Peabody, începe cu cel de-al XX-lea sezon, ce conține zece noi episoade. Primul va fi difuzat în România la doar o săptămână după premiera americană și poate fi vizionat exclusiv la Comedy Central, din 20 septembrie, de la ora 20.00.

Conținut dedicat telespectatorilor români

În plus față de serialele îndrăgite deja de români, precum "Trăsniții din Queens", "Iubirea bat-o vina", "Family Guy", "Drawn Together" și "Ugly Americans", grila de toamnă a Comedy Central include producții populare precum "Teoria Big Bang / The Big-Bang Theory", "Doi bărbați și jumătate / Two and a half men", "Familia Heck", "A treia planetă de la soare" și "Dădaca". "Intenționăm ca noul Comedy Central să reprezinte o propunere unică pe piața media locală, cu un conținut puternic de comedie, mai puternic ca oricând în România. De aceea, am analizat obiceiurile locale de consum mediatic și am adaptat noua grilă în funcție de nevoile, cererea și gusturile telespectatorilor din România. Mai mult, investind mult în conținut, am adăugat producții locale, premiere naționale și seriale de succes la nivel internațional. Ca atare, noul Comedy Central este exclusiv dedicat pieței locale, iar noi vom pune accentul și mai mult pe crearea unor noi producții locale", a declarat directorul regional de programe al Comedy Central, Zoltan Kabai.