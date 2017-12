Comisia Naţională de Prognoză estimează o inflaţie de 5,5% în acest an

Rata inflaţiei ar putea ajunge, la finele acestui an, la 5,5%, potrivit variantei preliminare a prognozei de toamnă realizată de Comisia Naţională de Prognoză (CNP), cu o jumătate de punct procentual sub nivelul anticipat la începutul acestui an. CNP consideră că inflaţia va coborî în următorii doi ani cu cîte un punct procentual, urmînd să fie de 4,5% în 2007 şi 3,5% în 2008. BNR a anunţat pentru acest an o ţintă de inflaţie de 5%, plus/minus un punct, iar pentru 2007 un nivel de 4%, cu acelaşi interval de variaţie. Ulterior, banca centrală a estimat pentru 2006 o rată a inflaţiei de 6,1%, cu 0,7 puncte sub previziunea anterioară, existînd şanse mari ca rata anuală să se încadreze în ţintă, respectiv 5% plus/minus un punct. Pentru anul 2008, Consiliul de Administraţie al BNR a aprobat, la începutul lunii august, o ţintă de inflaţie de 3,8%, plus minus un punct, pe baza noilor proiecţii care indică o accentuare a dezinflaţiei în 2006 şi o relativă încetinire a procesului în 2007, faţă de prognozele iniţiale.

România a înregistrat în luna august o rată negativă a inflaţiei, de 0,07%, în urma scăderii preţurilor la alimente, aceasta fiind prima lună cu scăderi de preţuri după 1989. Evoluţia din august este foarte aproape de intervalul ţintit de BNR pentru întregul an. Comparativ cu luna decembrie a anului trecut, rata inflaţiei a fost după primele opt luni de 2,71%, cu o medie lunară de 0,3%. Rata inflaţiei a scăzut anul trecut la 8,6% de la 9,3% în 2005, dar a depăşit prognoza BNR, care a avut o ţintă de 7,5% cu o variaţie de un punct procentual în plus sau în minus. Creşterea preţurilor administrate, cum ar fi cele la utilităţi, a fost unul dintre principalii factori care au determinat majorarea inflaţiei. De asemenea, CNP a revizuit în sus estimarea privind creşterea economică din acest an, de la 6% la 6,7% şi menţine proiecţia privind cursul mediu la 3,55 lei/euro. Astfel, Comisia de Prognoză anticipează pentru anul viitor un curs mediu cu numai 2 bani sub cel din 2006, respectiv 3,53 lei/euro, ritm de scădere care se păstrează şi în 2008 - 3,51 lei/euro. Pentru 2009 şi 2010, CNP anticipează un curs mediu de schimb de 3,50 lei/euro. Cursul mediu al monedei naţionale a fost de 3,62 lei în 2005 şi 4,05 în 2004.