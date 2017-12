Compensarea medicamentelor, o iniţiativă apreciată de medicii de familie

Medicii de familie consideră că ordonanţa privind compensarea cu 90% a medicamentelor pentru pensionarii cu venituri lunare sub 600 de lei este o iniţiativă bună, dar punerea ei în aplicare va nedreptăţi unele categorii de pacienţi şi va creşte timpul de aşteptare la cabinete. “Nu este nici prima nici ultima dată cînd măsurile pe care le propune Ministerul Sănătăţii (MS) sporesc birocraţia şi nemulţumirea unora dintre pacienţi, dar medicii de familie vor face faţă noilor prevederi şi pînă la urmă intenţia autorităţilor este una bună”, a precizat preşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF), dr. Rodica Tănăsescu. Preşedintele SNMF menţionează, printre problemele pe care le pune noua reglementare, faptul că medicii trebuie să scrie reţete separate pentru medicamentele compensate în proporţie de 90%, ceea ce creşte timpul de aşteptare la cabinete. În plus, pacienţilor trebuie, de cele mai multe ori, să li se explice care sînt condiţiile care se pun pentru a beneficia de aceste compensări, respectiv, numai pensionarii cu venituri mai mici de 600 de lei, ceea ce înseamnă pensie plus alte venituri, pot primi, o singură dată pe lună, în limita a 300 de lei, medicamentele compensate. “Unii pacienţi vor fi nemulţumiţi că sînt impuse atîtea condiţii, pentru că există cazuri în care un membru al familiei are 500 de lei pensie, dar celălalt are 5.000 de lei, dar există şi cazuri în care un cuplu trăieşte dintr-o singură pensie de 800 de lei”, a mai spus dr. Rodica Tănăsescu. Potrivit reprezentanţilor Colegiului Farmaciştilor din România, modificarea softurilor farmaciilor a început sîmbătă, iar pînă în prezent ar fi trebuit finalizată. Din punctul de vederea al farmaciştilor, noua prevedere se va pune în aplicare fără probleme. Softurile medicilor de familie nu sînt încă gata, dar aceştia se aşteaptă ca situtaţia să se rezolve în timp util. Reamintim că pensionarii cu venituri lunare mai mici de 600 de lei beneficiază, începînd de duminică, de medicamente compensate cu 90%, destinate în principal afecţiunilor cardiovasculare, circulatorii şi ale capacităţii mentale. Fondurile pentru compensarea medicamentelor vor fi asigurate 50% din Fondul Naţional al Unic al Asigurărilor de Sănătate şi 40% de la bugetul Ministerului Sănătăţii, din taxa pentru viciu.