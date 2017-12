Compozitorii şi interpreţii români cred că România va fi în primele 10 la Eurovision

Compozitorii şi interpreţii români sînt de părere că melodia care va reprezenta România la Eurovision 2009 - „Balkan Girls”, interpretată de Elena Gheorghe - are şanse mari să se claseze pe unul dintre primele zece locuri la concursul internaţional care va avea loc la Moscova, pe data de 16 mai. Compozitorul Marius Ţeicu este de părere că Elena Gheorghe are suficiente atuuri să ocupe un loc onorabil la concursul european, cu condiţia să adune voturi pe măsura prestaţiei sale şi a piesei. „Am încredere în Elena, este talentată, are o voce formată, plină, are şi experienţa scenei, iar piesa ei este specială. Problema este că poţi să te prezinţi foarte bine, însă, dacă vezi o sală de 3.000 de persoane, să nu mai poţi deosebi piciorul stîng de cel drept. Elena Gheorghe îşi poate învinge emoţiile”, a precizat compozitorul Marius Ţeicu. Şi interpretul Mihai Mărgineanu are încredere în vocea Elenei Gheorghe. „Are o voce divină şi poate să ia chiar locul întîi. Orice cîntă, cîntă bine. Mie mi se pare că, oricît de proastă ar fi fost piesa pe care o va cînta, are mari şanse să cîştige. Singura temere a mea este că va lua locul I şi că România va trebui să organizeze, anul viitor, Eurovisionul, în condiţiile în care ţara care a cîştigat ultima ediţie o va organiza pe următoarea”, a declarat Mihai Mărgineanu. Bun cunoscător al muzicii de toate genurile, deputatul Mădălin Voicu este de părere că talentul Elenei Gheorghe şi calităţile melodiei pot aduce României un loc în primele zece. „Este o fată talentată şi are o piesă bună. Cred că melodia este suficient de reprezentativ gîndită şi compusă, are nuanţe laice cu influenţe orientale, însă, în fond, este o piesă care se poate clasa în primele zece”, a mărturisit Voicu.

Artiştii care au reprezentat România la ediţiile anterioare ale Eurovision consideră, la rîndul lor, că Elena Gheorghe are şanse să ocupe una dintre primele zece poziţii ale clasamentului final. „Mi se pare că are o melodie potrivită pentru Eurovision şi va avea un show mai complet, pentru că s-au investit mai mulţi bani decît în spectacolele interpreţilor din anii anteriori. Eu am încredere în ea că o să ne reprezinte mai bine decît au făcut-o cei din ultimii doi ani. Chiar cred că va face o figură bună. Anul acesta, juriul va cîntări 50% dintre voturile acordate participanţilor, iar restul voturilor vor fi acordate de public prin televoting. Dacă juriul va fi corect, Elena Gheorghe se va clasa în primii zece”, a declarat Mihai Trăistariu, cel care a urcat pe scenă la Eurovision 2006, cu melodia „Tornero”. De aceeaşi părere este şi Luminiţa Anghel, care a reprezentat ţara noastră la concurs în 2005, alături de trupa „Sistem”. „Elena are un show foarte bun şi cred că dacă o să fie foarte focusată pe ceea ce are de făcut şi nu o să plece urechea la ce spune presa internaţională şi ce spun ceilalţi candidaţi, are mari şanse să se califice pe un loc bun. Oricum, are mari şanse să se califice în primii 10”, a declarat Luminiţa Anghel.

Laurenţiu Duţă, compozitorul piesei „Balkan Girls”, speră ca Elena să ocupe unul dintre primele locuri. „Eu sper să ajungem în primele zece locuri. Nu ştiu dacă Elena va reuşi să se claseze pe podium, în special pentru că piesa are influenţe populare, sper să fie în limita bunului-simţ şi a unui spectacol agreabil. Elena are voce, alegerea ei a fost una corectă. Din păcate, Eurovision este, în prezent, un fel de Miss Piranda, concursul este artificial, nu se mai pune preţ pe prestaţia artistului, ci pe show”, a spus Duţă.