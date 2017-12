Conacu şi Negreşti, sub apă

La începutul acestei săptămîni, o viitură puternică i-a luat pe locuitorii din satul Conacu pe nepregătite. “A plouat toată ziua, pînă seara. Nu ştiu de unde venea apa pentru că nu se mai oprea. Apa mi-a intrat în casă cam de 20 de cm. Cînd a trecut apa peste pat am ieşit afară unde apa era deja pînă la brîu”, a declarat, cu lacrimi în ochi, bătrîna Ioana Jitaru din Conacu. Ea a mai spus că i-a luat apa tot: păsări, furaje pentru animale, tot ce mai avea în grădină. Vineri dimineaţă, necazul s-a abătut din nou peste satul Conacu: o ploaie torenţială i-a scos din nou pe oameni în stradă: grădini şi beciuri inundate, drumurile blocate, podeţele rupte. Potrivit hidrologilor, cantităţile de precipitaţii care au căzut în Dobrogea nu au depăşit ieri 10 l/mp. “Era suficient şi o picătură pentru că deja nivelul lacului este ridicat, iar apa vine din toate părţile pentru că satul este în vale. De o săptămînă copiii nu se mai duc la şcoală pentru că nu au cum să traverseze apa care a inundat drumul. Nici şoferul de pe microbuz care îi ducea pe elevi la şcoală nu mai are curaj să treacă cu maşina prin apă”, a declarat o altă locuitoare a satului Conacu, Georgeta Marin. Ea a mai spus că 1987, cînd s-a ivit o situaţie similară a fost adus un bac de la armată cu care oamenii erau trecuţi apa pentru ca să ajungă la locurile de muncă, iar copiii la şcoală. La Conacu sînt 32 de elevi pentru care vacanţa se prelungeşte după ce au făcut o singură zi de şcoală. Singurii care mai ies din sat sînt locuitorii care au atelaje trase de cai, iar animalele trec prin apa tulbure. Chiar dacă ploaia de ieri nu a fost semnificativă, viitura creată i-a culcat la pămînt unui sătean gardul de beton care a fost măturat în cîteva clipe de forţa apelor. Alţi săteni au declarat că nu şi-au revenit încă după inundaţiile din iunie şi din nou se confruntă cu puhoaiele. “Casa e toată în apă, nu mai are mult şi se prăbuşeşte. Am soţie, doi copii, unde mă duc cu ei acum? Ghinionul face ca şi casa mamei mele să fie inundată, aşa că am rămas pe drumuri”, s-a plîns, la rîndul său, Ion Jitaru.

Şi la Negreşti, satul învecinat, au fost inundate mai multe grădini şi drumul care, spun localnicii, nu îşi amintesc să se aflat vreodată sub ape. În zona inundată s-au deplasat angajaţi ai Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL) care au verificat secţiunile de scurgere ale podurilor situate pe Valea Urluia, în aval de localitatea Adamclisi pînă la vărsare în lacul Vederoasa pentru asigurarea scurgerii apei. “Au fost decolmatate mai multe canale de scurgere, au fost desfundate pasajele de trecere la poduri şi podeţe, însă nivelul apei în lacurile Negreşti şi Conacu de pe Valea Urluia se menţine ridicat. Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) lucrează pentru igienizarea zonelor inundate”, a declarat purtătorul de cuvînt al DADL, Cătălin Anton. Primăria Cobadin a mobililizat CLSU care a făcut o primă evaluare a pagubelor produse de viitură. “Am luat măsura asigurării apei potabile pentru că pînza freatică a fost afectată şi mai multe fîntîni de pe raza localităţii Conacu au fost inundate. O maşină de pompieri asigură apă pentru populaţie, iar două familii au primit adăpost temporar pentru că apa a pătruns în locuinţe. De asemenea, Primăria Cobadin le-a dus sinistraţilor pîine, conserve şi apă minerală. Patru case se află deja sub apă şi cred că va trebui să mai strămutăm încă două familii. Primarul şi Consiliul Local au purtat deja discuţii cu conducerea Consiliului Judeţean în vederea ajutorării familiilor aflate în nevoie. Am fost asiguraţi că după ce se va face o evaluare a situaţiei din judeţ vom fi ajutaţi”, a declarat şeful CLSU Cobadin, Lucian Prosanichi. Cele patru case au structura de rezistenţă grav afectată şi riscă să se prăbuşească în orice clipă. Calvarul oamenilor din Negreşti şi Conacu nu s-a sfîrşit, avînd în vedere că se anunţă din nou ploi. Dacă nivelul apei va creşte în continuare şi alte locuinţe din cele două localităţi riscă să fie inundate.