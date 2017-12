Concert de neuitat al „Regelui naiului”, Gheorghe Zamfir, la Mamaia

„Regele naiului”, aşa cum este supranumit Gheorghe Zamfir, a susţinut un concert de excepţie, duminică seară, pe scena amplasată în faţa Casinoului din staţiunea Mamaia, în prezenţa unui public numeros. Recitalul oferit de Gheorghe Zamfir a făcut parte din seria de evenimente reunite sub titulatura „Lumină la malul mării” şi organizate de Ministerul Turismului, în colaborare cu Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa, Primăria Mangalia şi Asociaţia Litoral.

Din public au făcut parte şi preşedintele României, Traian Băsescu, alături de soţia sa, Maria şi ministrul Turismului, Elena Udrea. Băsescu şi soţia sa au stat de vorbă cu oamenii, s-au fotografiat cu unii dintre ei şi au dat autografe, preşedintele lăsîndu-şi semnătura chiar şi pe bancnote. Preşedintele s-a întîlnit, în mulţimea care asista la concert, cu un fost coleg de echipaj cu care a navigat pe vasul „Biruinţa”. De asemenea, el a primit cadou un ou roşu de la o persoană pe care a întrebat-o dacă oul este victorios, spunîndu-i că a pierdut toate bătăliile cu soţia sa la ciocnitul ouălor. „Mă simt foarte bine acasă. Ieri (n.r: sîmbătă) am fost în Bucovina, am făcut Învierea la Mănăstirea Humorului, apoi am fost acasă la nişte oameni din Humor şi dimineaţă, am plecat spre Constanţa. La prînz, ne-am întîlnit cu familia, cu fratele, cu nepoţii şi acum sîntem aici. Bregovic este interesant, dar Zamfir este mai bun”, a precizat Băsescu.

Gheorghe Zamfir a fost aplaudat la scenă deschisă de audienţa numeroasă, artistul uimind publicul în momentul în care a renunţat la nai pentru a interpreta vocal o melodie. Chiar şi Maria Băsescu a fost extrem de uimită de „Regele naiului”: „Nu ştiam că Zamfir cîntă (n.r. şi cu vocea), a fost o surpriză pentru mine. Îmi place foarte mult Gheorghe Zamfir”.

Într-o interpretare de excepţie, piese din folclorul românesc au făcut să vibreze o mare de oameni, care au ascultat neclintiţi concertul maestrului. „A fost extraordinar să cînt astăzi (n.r: duminică), la Mamaia, m-am simţit foarte bine pe scenă, mai ales că am o echipă de muzicieni cu care am făcut înconjurul planetei de foarte multe ori. Sînt mîndru că sînt român, sînt mîndru că sînt aici, la Mamaia, pe care o iubesc, este staţiunea mea iubită de pe întregul litoral”, a precizat artistul.

Gheorghe Zamfir a obţinut, de-a lungul carierei sale, peste 120 de discuri de aur şi de platină şi a vîndut peste 40 de milioane de albume. Zamfir este cunoscut pentru abilitatea sa de a cînta la nai, intrument tradiţional românesc, dar într-o formă extinsă, de 22, 25, 28 şi 30 de tuburi, reuşind, astfel, să lărgească tonalităţile. De asemenea, Gheorghe Zamfir a participat la realizarea coloanei sonore a numeroase filme, printre acestea numărîndu-se: „Once Upon A Time In America”, „The Karate Kid” şi „Kill Bill”.