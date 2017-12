Concert live cu Unplugg Me

Solistul rock Gabi Nicolau, alias Guriță, de la Kripton, chitaristul Mike Vlahopol și violonista Marina Pîngulescu, adică Unplugg Me, invită publicul vineri, de la ora 21.30, la un concert acustic rock, în clubul Timeless. Deși nu a apărut de mult timp în peisajul concertistic autohton, fomația Unplugg Me este formată din muzicieni cu experiență. Pe solistul Gabi Nicolau, fanii îl cunosc de la Kripton. În februarie 2014, artistul care a copilărit la Constanța, unde și-a terminat și studiile liceale, a hotărât să facă propriul proiect acustic. Așa s-a născut trupa Unplugg Me.

Producător muzical, compozitor și session musician, Mike Vlahopol studiază chitara de la vârsta de 15 ani, având numeroase concerte și colaborări cu personalități ale muzicii interne și internaționale din zona pop-rock și blues. Colaboratoare a Filarmonicii din Pitești, violonista Marina Pîngulescu este licențiată a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti. A susținut concerte în Germania, Franta, Spania, Italia, Elveția și Turcia, activitatea sa fiind încununată cu premii.

Prețul unui bilet pentru concertul Unplugg Me din clubul Timeless este de 30 de lei.

