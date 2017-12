Concertele... Constanţei

Constănţenii care vor să se distreze, la final de săptămână, în compania muzicii bune şi a umorului de calitate, pot consulta, deja, oferta evenimentelor pusă la dispoziţie de cluburile de la malul mării.

THE MOOOD Din agenda distracţiilor de weekend se remarcă show-urile găzduite de clubul Doors, care are ca invitat în concert, vineri seară, de la ora 22.00, grupul The Moood. Biletele pentru show-ul trupei The Moood au preţul de 15 lei şi se pot rezerva şi online, de pe site-ul clubului.

Formaţia a luat fiinţă în 2006, iar primul concert a avut loc în luna noiembrie a aceluiaşi an, fiind urmat de alte numeroase show-uri, alături de nume importante din muzica românească precum: Kumm, OCS, Luna Amară sau E.M.I.L. Povestea The Moood a început în primăvara anului 2006, cu o chitară primită cadou şi un anunţ pe internet. Odată ce au început turneele, succesul le-a fost confirmat şi de invitaţiile de a concerta pe scenele unor festivaluri şi concerte precum B’estfest, Lenny Kravitz, Exit Festival, Peninsula.

The Moood a ajuns rapid în topurile radio, atrăgând o mulţime de fani, fiind considerată „revelaţia indie a României”.

Trupa este compusă, în prezent, din: Marius Moise - voce, Bogdan Spirea - tobe şi voce, Mircea Valah - chitară şi voce şi Mihai Marin - bass şi voce.

FĂRĂ ZAHĂR Clubul Doors mai organizează, în această duminică, de la ora 21.00, un alt concert inedit, susţinut de trupa comico-muzicală originară din Dorohoi, Fără Zahăr. Biletele la concertul grupului care abordează diverse stiluri muzicale, prin intermediul cărora realizează adevărate parodii, costă 20 de lei.

Trupa a luat fiinţă la data de 3 ianuarie 2001, iar în acelaşi an, Fără Zahăr şi-a început activitatea în cadrul Cenaclului Moldavia, grupul de muzică folk al Casei de Cultură a Studenţilor din Iaşi. În 2003, trupa a lansat primul album, intitulat „Episodu’ unu: Ameninţarea faitonului”, când a apărut şi primul videoclip, cel al piesei „Sandu”. Au urmat încă două albume şi numeroase concerte, iar după un deceniu de succes, Fără Zahăr îşi păstrează, încă, un număr impresionant de fani.

IOAN GYURI PASCU În acest weekend este aşteptat, la Constanţa, şi îndrăgitul artist Ioan Gyuri Pascu, care va face show pe scena clubului Phoenix. Acesta va susţine un concert, în această sâmbătă, de la ora 21.30, alături de formaţia The Blue Workers, în componenţa căreia se află: Marian Mihăilescu, Cristi Iorga, Teofil Boar şi Vlady Cnejevici. Pentru a petrece o seară relaxantă în compania lui Ioan Gyuri Pascu şi a prietenilor săi, fanii vor plăti pentru un bilet 45 de lei.