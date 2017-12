Conchita Wurst şi Placido Domingo vor susţine un concert la Opera din Viena

Conchita Wurst, care a câştigat ediţia din 2014 a concursului Eurovision, şi tenorul spaniol Placido Domingo vor susţine un concert, pe 17 mai, la Opera din Viena, potrivit relatărilor din presa austriacă. Concertul pe care Conchita Wurst şi Placido Domingo îl vor susţine la Opera de Stat din Viena, pe 17 mai, de la ora 12:00, va avea loc cu doar două zile înaintea debutului ediţiei din acest an a Eurovision Song Contest, care va avea loc în capitala Austriei, în perioada 19 - 23 mai. Alături de Conchita Wurst şi Placido Domingo, pe scena Operei din Viena se vor afla tenorul peruan Juan Diego Flórez şi Wiener Philharmoniker. Concertul va face parte din seria evenimentelor "Pop meets Opera", potrivit site-ului instituţiei de spectacole. Cea de-a 60-a ediţie a concursului Eurovision se va desfăşura la Viena, Austria, în 19, 21 şi 23 mai. Trupa Voltaj va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2015, de la Viena, cu piesa "De la capăt", câştigătoare a finalei selecţiei naţionale Eurovision. Placido Domingo este un tenor spaniol renumit pe plan mondial pentru forţa şi versatilitatea vocii sale puternice, capabilă să stăpânească toate notele şi tonurile registrului dramatic. De la debutul său, în rolul Alfredo din opera "La Traviata" de Giuseppe Verdi, în anul 1959, Placido Domingo a avut peste 130 de roluri, devenind astfel tenorul care a interpretat cele mai multe partituri din lume. Travestitul originar din Austria Conchita Wurst a devenit un fenomen în țara sa după apariţia, în 2011, în emisiunea "Die Grosse Chance". Modul în care a interpretat piesa "My Heart Will Go On", de pe coloana sonoră a filmului "Titanic", i-a adus celebritatea. Apoi, Conchita a participat la multe alte reality show-uri, inclusiv în Germania. De asemenea, a susţinut concerte şi a devenit un simbol al cauzei gay. Conchita Wurst, pe numele său real Tom Neuwirth, a câştigat concursul cântecului european Eurovision 2014, a cărui finală a avut loc la Copenhaga, cu piesa "Rise Like a Phoenix".