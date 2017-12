Concurs de ciclism MTB pe nisip, unic în Europa

Aproape 200 de participanţi din toată ţara au fost prezenţi la startul primei ediţii a “Doltcini XCO Muncitoresc”, un concurs de ciclism MTB (mountain bike) pe nisip, unic în Europa, desfăşurat sâmbătă, pe plaja Modern din Constanţa. Evenimentul, organizat de Doltcini România, în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, Asociaţia Sportivă SanaSport şi Riders Club, s-a dovedit o reuşită, mai ales că vremea a ţinut cu organizatorii, iar ploaia a ocolit oraşul de la ţărmul mării. Concurenţii s-au întrecut pe două trasee, de 22,5 km şi de 45 km, parcurgând de mai multe ori o buclă de 4,5 km, compusă dintr-o porţiune de pământ de 2,3 km, 600 de metri de dale de beton şi 1,6 km de nisip tasat, cu o diferenţă de nivel de 50 de metri. Terenul accidentat le-a pus ceva probleme participanţilor, dar buna dispoziţie a dominat atmosfera, chiar dacă au mai fost şi ceva căzături. Cel mai tânăr concurent a avut 15 ani, în timp ce participantul cel mai vârstnic a fost un elveţian de 67 de ani, stabilit în Bucureşti. „Toată viaţa am făcut sport, dar de mountain bike m-am apucat de un an şi jumătate. Particip cu plăcere la orice competiţie, dar acum am venit special în vacanţă la mare, iar pe lângă distracţiile de pe plajă şi din cluburi, am ales să particip şi la această competiţie de ciclism”, a spus Andy Brunner. Dificultăţile traseului au fost dezvăluite chiar de câştigătorul traseului scurt, Gabriel Calcişcă: „A fost dificil şi săltăreţ, pentru că este diferenţă mare între asfalt şi nisip. Nisipul s-a dovedit capricios, mai ales la demaraje şi în zonele mai afânate. Am luat şi o trântă pe o porţiune mai dificilă”.

DUET SPECIAL Printre cei care au concurat s-a aflat şi un cuplu mai deosebit, format din Florin Georgescu şi Alexandru Răcănel. Pentru că primul este nevăzător, cei doi participă la întreceri pe o bicicletă specială, cu două locuri. „Totul a început din dorinţa mea şi a lui Florin de a face ceva altfel. Florin simţea nevoie de mişcare şi aşa s-a născut echipa”, a povestit Răcănel. Cei doi au avut însă ghinion şi au fost nevoiţi să abandoneze după un tur şi jumătate, din cauza unor probleme tehnice. „Competiţia s-a desfăşurat excelent şi mă bucur că am pus în practică această idee. Anul viitor vom organiza o nouă ediţie şi ne propunem ca premiile să fie mai mari şi să avem mai mulţi participanţi”, a declarat organizatorul întrecerii, Sabin Andoniu.

Rezultate - traseu scurt: nivel 3: 1. Gabriel Calcişcă (Bucureşti), 2. Marian Răiculeanu (Constanţa), 3. Alex Lazăr (Bucureşti); nivel 4: 1. Gabriel Bobeică (Bacău), 2. Marius Nichiforescu (Constanţa), 3. Valentin Mecanu (Bucureşti); feminin: Adrian Ceauşescu (Bucureşti), 2. Anca Dogaru (Bucureşti), 3. Adriana Ionescu (Bucureşti); traseu lung: nivel 1: 1. Răzvan Jugănaru (Câmpulung Muscel), 2. Adrian Niţu (Ploieşti), 3. Leonard Barbu (Bucureşti); nivel 2: 1. Ciprian Comişan (Tulcea), 2. Vlad Urzică (Bucureşti), 3. Cristian Ciotic (Constanţa). Câştigătorii au fost recompensaţi de organizatori cu premii consistente în bani, echipamente profesioniste de ciclism, ochelari de ciclism şi pachete speciale acordate de sponsor.