„Condamnat la viaţă”, şi la Constanţa

„Condamnat la viaţă/ A Farewell to Fools”, în regia lui Bogdan Dreyer, ecranizare după nuvela lui Titus Popovici, „Moartea lui Ipu”, a avut proiecţia de gală, vineri seară, la Cinema City din incinta Maritimo Shopping Center. Timp de aprox. o oră şi jumătate, publicul cinefil a urmărit o emoţionantă poveste despre dragoste, prietenie şi sacrificiu, din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, filmată în România, la Sighişoara.

„Condamnat la viaţă” este o coproducţie franco-română, în care atât actorii invitaţi - Gerard Depardieu, în rolul lui Ipu, Harvey Keitel, în cel al părintelui Johannis, Laura Morante, interpretând-o pe soţia preotului, Margherita şi Hubert Damen (doctorul) -, cât şi cei români îşi spun replicile în engleză. După proiecţia de gală, doi dintre actorii români din distribuţie, Daniela Nane (soţia doctorului) şi Nicodim Ungureanu (primarul), precum şi cei doi copii din film, Bogdan Iancu (Alex) şi Gabriela Băluţă (Linda), au venit la Constanţa, pentru a răspunde curiozităţii celor prezenţi. Prima întrebare a fost... firească, având în vedere finalul incert al filmului: „Moare sau nu moare Ipu?”. „Şi în filmul lui Sergiu Nicolaescu (n.r. „Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte”), şi aici, noi putem să ne imaginăm orice”, a răspuns Nicodim Ungureanu.

DEPARDIEU, SPONTAN. KEITEL, ANALITIC „A fost o bucurie să am onoarea de a face parte din distribuţie. Gerard Depardieu este un actor spontan, improvizează foarte mult, nu are nevoie de repetiţii, se plictiseşte dacă face o scenă de mai multe ori, însă e „prezent” atunci când trebuie, e foarte receptiv la ceilalţi actori. La polul opus se află Harvey Keitel, care este un actor analitic. El îşi gândeşte personajul în cele mai mici amănunte, gândeşte fiecare privire, fiecare gest. Este un actor care repetă foarte mult”, a spus, pentru cotidianul „Telegraf”, Daniela Nane.

UN FILM PENTRU PUBLIC „Sunt bucuros când vin oamenii la cinematograf. La teatru, oricum, sale e plină de fiecare dată. Mulţi, în această seară, au venit să mă vadă pe mine, pentru că sunt prietenii mei, cunoştinţele mele”, a declarat actorul Nicodim Ungureanu. De altfel, constănţenii îl pot urmări „live”, sâmbătă, în spectacolul „Cum vă place”, de Shakespeare, de la Teatrul de Stat, unde este angajat.

„Condamnat la viaţă este un film pentru public, nu este un film de festival. Este un film care merge „la sigur”. Te duce povestea. Este un film bun, un film care trebuie văzut”, a mai spus Nicodim Ungureanu.

Referitor la actorii din distribuţie, acesta a precizat: „Am lucrat şi cu Daniela Nane şi cu orice alt actor la fel de bine cum am lucrat cu Gerard Depardieu şi Harvey Keitel. Am filmat şi cu Marcel Iureş şi mi s-a părut la fel de bun. Am avut cu ei o întâlnire ca între profesionişti”.

„Gerard Depardieu e genial, făcea show pe platou şi toată lumea îl aştepta cu zâmbetul pe buze. E o persoană foarte... normală. Vorbea cu întreaga echipa, cu cei care făceau figuraţie. Pot să spun că îl consider un prieten”, a spus Bogdan Iancu, cel care îl interpretează pe Alex, micul şi singurul prieten al lui Ipu (Gerard Depardieu). Micul artist este elev în clasa a VI-a la Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc” din Bucureşti.

Din distribuţia filmului mai fac parte actorii români: Alexandru Bindea, Gheorghe Visu, Adina Cartianu, Iulia Boroş, Andrei Seuşan.

Daniela Nane a dezvăluit şi câte ceva din culisele filmărilor. „Au fost zile frumoase la final de septembrie (n.r. 2011), dar am filmat şi noaptea, când era foarte frig. De aceea, eu mi-am ales un palton pe sub care să îmi pun pulovere de lână, colanţi. Aveam cizme de blană. Doar la planurile generale le dădeam jos şi îmi puneam ciorapi şi pantofi, cum trebuia să apar în film”, a povestit Daniela Nane. „Producătorul român are ambiţia ca filmul „Condamnat la viaţă” să fie primul film românesc care să aducă bani înapoi la CNC”, a mai spus frumoasa actriţă.