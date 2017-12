Condamnaţi la închisoare pentru uciderea a cinci oameni într-un accident rutier

Tribunalul Constanţa a judecat, ieri, apelurile înaintate de Dumitru Stamat şi Gheorghe Gherghin, ambii judecaţi pentru ucidere din culpă şi condamnaţi de Judecătoria Medgidia la un an de închisoare, respectiv trei ani de închisoare cu executare. Potrivit rechizitoriului, pe 19 noiembrie 2004, Gherghin şi Stamat au provocat un accident de circulaţie în urma căruia au murit cinci oameni şi unul a fost grav rănit. Gherghin era tractorist la Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Bucureşti SA - sucursala Constanţa şi, în ziua respectivă, a fost rugat de o vecină să o ajute să transporte mobilă de la Murfatlar, la Cobadin. Deşi era în afara orelor de program şi nu avea voie să folosească tractorul firmei în interes personal, bărbatul a fost de acord să meargă la Cobadin. El a susţinut că, înainte de plecare, a fost ajutat de un vecin să repare sistemul de iluminare al tractorului şi al remorcilor. În acelaşi timp, la ora 18.30, pleca din Constanţa spre Cobadin un microbuz plin cu pasageri condus de Dumitru Stamat. Călătorii susţin că şoferul şi taxatoarea, Alina-Alexandra Popa, s-au certat la un moment dat din cauza casetofonului care nu funcţiona şi că bărbatul a discutat tot timpul cu pasagerul din spate. Stamat le-a povestit anchetatorilor că a observat prea tîrziu tractorul, a tras de volan ca să îl evite, însă nu a reuşit şi s-a lovit de remorca din spate, răsturnîndu-se pe şosea. Cinci persoane aflate în microbuz, printre care şi taxatoarea, au decedat pe loc, iar un pasager a fost grav rănit, necesitînd 45 de zile de îngrijiri medicale. Din cercetări s-a stabilit că vina pentru producerea accidentului le aparţine ambilor şoferi: Gherghin pentru că a ieşit pe drumurile publice cu un tractor neînmatriculat şi cu defecţiuni la sistemul de iluminare, iar Stamat, pentru că nu a adaptat viteza la condiţiile de drum şi a condus neatent. Călătorii au povestit îngroziţi cum au văzut moartea cu ochii îm clipa în care microbuzul s-a răsturnat pe carosabil. Ei spun că şoferul conducea cu 100 de kilometri la oră şi că nu era atent la drum, ci la conversaţia cu amicul din spatele lui. Stamat a declarat în faţa instanţei că a observat tractorul cu trei secunde înainte de impact, atunci cînd a schimbat luminile de drum cu cele de întîlnire deoarece tocmai trecuse pe lîngă un alt autovehicul. Martorii l-au contrazis şi au spus că nu au văzut nicio altă maşină venind din sens opus. Instanţa a ajuns la concluzia că Stamat are o culpă în proporţie de 40% în producerea accidentului, iar Gherghin - 60%. În consecinţă, Stamat a primit un an de închisoare, iar Gherghin - trei ani de închisoare. Pe lîngă asta, ei trebuie să le plătească familiilor persoanelor decedate suma totală de 60.000 de lei, cu titlu de despăgubiri morale şi materiale. Pentru că sînt nemulţumiţi de sentinţă, cei doi au atacat-o cu apel la Tribunalul Constanţa.