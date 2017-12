Conflictul sindicat - administraţie de la aeroportul Kogălniceanu a ajuns pe masa ministrului Orban

Conflictul dintre sindicalişti şi conducerea Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu se acutizează pe zi ce trece. În pofida negocierilor intense din ultima perioadă, salariaţii aeroportuari se află la fel de departe de soluţionarea revendicărilor ca la începutul discuţiilor. Chiar dacă recunosc faptul că nu urmăresc schimbarea directorului Corneliu Bălan, membrii Sindicatului Liber al Salariaţilor de la Mihail Kogălniceanu vor schimbarea atitudinii acestuia faţă de salariaţi. Pe lîngă faptul că este acuzat de încălcarea legii sindicatelor şi de faptul că respinge categoric orice majorare salarială, Corneliu Bălan a intrat în vizorul sindicaliştilor şi pentru neplata orelor suplimentare prestate în aeroport. \"Conducerea manifestă o atitudine autoritară faţă de toţi cei peste 200 de salariaţi din aeroport. Dacă ne referim doar la revendicările noastre, directorul nici măcar nu ne mai primeşte în biroul dumnealui, darămite să mai purtăm discuţii în Consiliul de Administraţie. Practic, cine nu este cu Bălan, este împotriva lui\", a declarat liderul sindical Emanuel Roiu. După ce au solicitat sprijinul Blocului Naţional Sindical (BNS), organizaţie la care este afiliată şi Federaţia Aeroportuară din România, dar şi pe cel al Prefecturii Constanţa, salariaţii au ajuns cu jalba-n proţap tocmai la Ministerul Transporturilor. Cu toate că la discuţiile din urmă cu două zile ar fi trebuit să fie prezent şi ministrul Ludovic Orban, la întîlnirea cu salariaţii şi vicepreşedintele BNS, Mariana Kleissner, a participat doar consilierul ministerial Mihai Gabriel Popescu. \"Am aflat că ministerul nu a fost informat niciodată de CA despre starea tensionată dintre sindicat şi administraţie. Consilierul ministerial ne-a asigurat că situaţia va fi analizată şi, într-o săptămînă, vom primi un răspuns la doleanţele noastre. Ministerul a insistat că trebuie să existe relaţii de colaborare între cei doi parteneri de pe unul din cele mai mari aeroporturi din ţară\", a declarat preşedintele BNS Constanţa, Vasile Oţelea. Catalogînd acuzaţiile sindicaliştilor drept \"minciuni care nu îşi au rostul\", directorul Corneliu Bălan a precizat că de la preluarea conducerii aeroportului, a urmărit încadrarea de personal suplimentar şi investiţii în asigurarea unor condiţii optime de lucru. \"Am angajat 100 de oameni şi am efectuat modernizări de peste 500 de miliarde de lei vechi. În acelaşi timp, salariile au crescut cu 30%, însă aceste lucruri nu pot fi văzute de sindicalişti. Este mai greu să împaci statutul de salariat cu acela de membru de partid, întrucît poţi uita care sînt priorităţile\", a declarat Corneliu Bălan. Pe de altă parte, directorul aeroportului a afirmat că este deschis să continue negocierile cu sindicaliştii, însă doar în baza prevederilor leagale. \"Aceştia trebuie să înţeleagă faptul că au trecut vremurile în care dădeau buzna în biroul directorului pentru a-l speria sau şantaja. După ce îşi vor definitiva doleanţele şi nu vor mai avea legături cu diverse firme – căpuşă care operează pe aeroport, să vină la negocieri\", a încheiat Bălan.