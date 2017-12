Confruntări de maxim interes în Liga 1

Etapa a 15-a a Ligii 1 la fotbal programează, vineri seară, primele două confruntări. La Iași, CSMS Iași va primi vizita Concordiei Chiajna, în timp ce ACS Poli Timișoara va înfrunta pe CFR Cluj, o echipă care vine după o înfrângere pe teren propriu, 1-2 cu FC Viitorul. Sâmbătă sunt programate confruntarea ultimelor două clasate, FC Voluntari vs Petrolul Ploieşti, dar și întâlnirea dintre ASA Tg. Mureș și Astra Giurgiu, în care actualul lider vrea să răzbune înfrângerea la scor din tur, de pe teren propriu, 1-5. Duminică se vor disputa două meciuri de maxim interes, CS U. Craiova - Dinamo și FC Steaua - Pandurii, iar etapa se va încheia luni seară, cu duelul de la Ovidiu, dintre FC Viitorul și FC Botoșani.

Programul partidelor din etapa a 15-a a Ligii 1 - vineri: CSMS Iaşi - Concordia Chiajna (ora 18.00), ACS Poli Timișoara - CFR Cluj (ora 20.30); sâmbătă: FC Voluntari - Petrolul Ploieşti (ora 18.00), ASA Tg. Mureş - Astra Giurgiu (ora 20.30); duminică: CS U. Craiova - Dinamo Bucureşti (ora 15.00), FC Steaua Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu (ora 20.00); luni: FC Viitorul - FC Botoşani (ora 20.30). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport, iar partida FC Steaua Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu, și de TVR 1.

Clasament: 1. Astra 30p (golaveraj: 25-16), 2. FC VIITORUL 26p (23-12), 3. FC Steaua 26p (17-9), 4. Pandurii 26p (18-12), 5. Dinamo 24p (17-10), 6. ASA 19p (13-10), 7. Craiova 19p (15-13), 8. Iași 16p (11-18), 9. CFR* 14p (18-14), 10. Poli 14p (10-18), 11. Botoșani 12p (11-17), 12. Concordia 10p (13-20), 13. Voluntari 6p (9-23), 14. Petrolul* 4p (8-14). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.