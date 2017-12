Consecinţele “activităţii” Monicăi Macovei în PE se simt pe deplin

05:49:10 / 15 Martie 2014

DE CE LE ESTE FRICA LA COMUNISTII ASTIA INSTALATI IN FRUNTEA TARII TOT NU SCAPA.

IA UITATI-VA CE MUTRA ARE ACEASTA MARIONETA A PESEDEULUI , IL SALTA IN SLAVI PE HOTUL DE GIGI BECALI , PAI DA CINE SE ASEAMANA SE ADUNA ,TOTI IN USELE , CA ACOLO E OS DE ROS , CA PROSTIMEA II VOTEAZA , IAR BANII CARE VIN DE LA COMUNITATEA EUROPEANA , VIN NUMAI SI NUMAI IN INTERESUL GRUPULUI DE PARTID USELIST , MAI PE ROMANESTE GRUPULUI DE PARTID MAFIOT USELIST, CARE NU VREA SA SCAPE CIOLANUL DE LA GURA , DE ACEIA VREA CA GRUPUL SOCIALIST SA FIE MAJORITAR IN PARLAMENTUL EUROPEAN , TOT MAI PE ROMANESTE , PROSTILOR VOTATINE , CA NOI NE TRAGEM BANII DE LA COMUNITATEA EUROPEANA , IAR VOI CEI CARE NE-ATI VOTAT VETI AVEA DE PLATIT CU VIRF SI INDESAT INCLUSIV DOBINZILE , CA NU-TI DA NIMENI NIMIC DE POMANA , NOI USELIMEA PROFITAM SI NE IMBOGATIM ,IAR VOI PROSTIMEA PLATITI , ASTA ASA CA NE-ATI VOTATSI CA SA FIE MAI SIGURI ACESTI USELISTI CA LE IESE PASENTA LA VOT , PE CEI DIN DIASPORA IA STERS DE PE LISTELE ROMANIEI , PRIN LEGEA DATA DE ACESTI HOTI USELISTI SI ANUME CA INAINTE DE ALEGERI CU 30 DE ZILE TREBUIE SA TE DUCI LA CONSULAT SI SA FACI CERERE PENTRU A VOTA , DECI STAI LA COZI DE O JUMATATE DE ZI PENTRU ACESTE CERERI , ORI EI STIU FOARTE BINE CA NOI AICI IN STRAINATATE NU AVEM TIMP DE PIERDUT PENTRU-CA TREBUIE SA MUNCIM SA NE INTRETINEM SI TIMPUL PENTRU NOI ESTE FOARTE PRETIOS SI BINE CALCULAT, PENTRU ORCE ACTIVITATE FACEM , SA NE INCADRAM IN TIMPUL NOSTRU LIBER IN AFARA ORELOR DE PROGRAM , ORI NOI NU AVEM TIMP SA STAM LA ASEMENEA COZI SI ASTA DE DOUA ORI , UNA PENTRU CERERE DE VOTARESI ALTA COADA PENTRU VOTARE , DECI AUTOMAT PRIN ACEASTA LEGE NE-A STERS DE PE TERITORIUL ROMANEI , CARE SINTEM CETATENI ROMANI CU DREPT DE VOT , SINTEM BUNI NUMAI CIND ADUCEM BANI IN TARA , ATUNCI SINTEM CETATENI AI ROMANIEI , IAR PENTRU VOTARE SINTEM EXCLUSI DIN ROMANIA , DE CE PENTRCA AU FRICA ACESTI USELISTI CA SINTEM MULTI SI NU II VOTAM , NOI VEDEM ALT FEL LUCRURILE TRAIN IN STRAINATATE , NU MAI VREM ACESTI PARAZITI COMUNISTI TOTALITARI , EXACT CA LA RUSI , SINTEM SATUI DE CIT COMUNISM SI DICATURA COMUNISTA AM TRAIT , VREM LIBERTATE CA IN OCCIDENT SA MUNCIM SI SA FIM RESPECTATI , NU CA IN ROMANIA COMUNISTA CONDUSA SI LA ORA ACTUALA DE COMUNISTII BATRINI SI COPII LOR .