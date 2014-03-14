Consecinţele “activităţii” Monicăi Macovei în PE se simt pe deplin

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Nemulţumiri Consecinţele “activităţii” Monicăi Macovei în PE se simt pe deplin
Politică 15 Martie 2014 / 00:00 607 accesări 4 comentarii
Europarlamentarul PSD Daciana Sârbu este nemulţumită că pedelista Monica Macovei a pus interesul partidului mai presus de cel al ţării atunci când a vorbit în Parlamentul European

Europarlamentarul PSD Daciana Sârbu este nemulţumită că pedelista Monica Macovei a pus interesul partidului mai presus de cel al ţării atunci când a vorbit în Parlamentul European

Europarlamentarul PSD Corina Creţu a declarat vineri, la Timişoara, că Gigi Becali „şi-a făcut treaba în Parlamentul European şi nu a făcut rău României“, în timp ce „Monica Macovei a făcut mai mult rău“. Ea a adăugat că echipa PSD din Parlamentul European, deşi a fost una performantă, a trebuit să lupte cu colegii români de la alte partide, „ceea ce nu s-a mai întâmplat în alte state“. În aceeaşi conferinţă de presă, europarlamentarul PSD Daciana Sârbu a arătat ce a însemnat Macovei în PE: „Avem datoria să nu îi lăsăm pe oameni să uite ce au făcut câţiva colegi de la PDL împotriva României. Avem datoria să le amintim acest lucru şi să le explicăm de ce grupul socialist ar trebui să fie majoritar în Parlament pentru că susţinerea trebuie să vină de acolo. Ştiţi bine ce a făcut Monica Macovei la Bruxelles, cu sprijinul popularilor, şi noi a trebuit să explicăm că lucrurile nu stau aşa. Ştiţi şi ce susţinere a avut Traian Băsescu acolo. Aceşti cinci ani au fost, pentru noi, foarte dificili. Cam toată activitatea noastră ca grup compact a avut legătură cu acest subiect“.

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Corina CreţuDaciana SârbuMonica Macoveiparlamentul europeanTraian Băsescu
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4 comentarii

O PERSOANA PLECATA IN STRAINATATE. 05:49:10 / 15 Martie 2014
DE CE LE ESTE FRICA LA COMUNISTII ASTIA INSTALATI IN FRUNTEA TARII TOT NU SCAPA.

IA UITATI-VA CE MUTRA ARE ACEASTA MARIONETA A PESEDEULUI , IL SALTA IN SLAVI PE HOTUL DE GIGI BECALI , PAI DA CINE SE ASEAMANA SE ADUNA ,TOTI IN USELE , CA ACOLO E OS DE ROS , CA PROSTIMEA II VOTEAZA , IAR BANII CARE VIN DE LA COMUNITATEA EUROPEANA , VIN NUMAI SI NUMAI IN INTERESUL GRUPULUI DE PARTID USELIST , MAI PE ROMANESTE GRUPULUI DE PARTID MAFIOT USELIST, CARE NU VREA SA SCAPE CIOLANUL DE LA GURA , DE ACEIA VREA CA GRUPUL SOCIALIST SA FIE MAJORITAR IN PARLAMENTUL EUROPEAN , TOT MAI PE ROMANESTE , PROSTILOR VOTATINE , CA NOI NE TRAGEM BANII DE LA COMUNITATEA EUROPEANA , IAR VOI CEI CARE NE-ATI VOTAT VETI AVEA DE PLATIT CU VIRF SI INDESAT INCLUSIV DOBINZILE , CA NU-TI DA NIMENI NIMIC DE POMANA , NOI USELIMEA PROFITAM SI NE IMBOGATIM ,IAR VOI PROSTIMEA PLATITI , ASTA ASA CA NE-ATI VOTATSI CA SA FIE MAI SIGURI ACESTI USELISTI CA LE IESE PASENTA LA VOT , PE CEI DIN DIASPORA IA STERS DE PE LISTELE ROMANIEI , PRIN LEGEA DATA DE ACESTI HOTI USELISTI SI ANUME CA INAINTE DE ALEGERI CU 30 DE ZILE TREBUIE SA TE DUCI LA CONSULAT SI SA FACI CERERE PENTRU A VOTA , DECI STAI LA COZI DE O JUMATATE DE ZI PENTRU ACESTE CERERI , ORI EI STIU FOARTE BINE CA NOI AICI IN STRAINATATE NU AVEM TIMP DE PIERDUT PENTRU-CA TREBUIE SA MUNCIM SA NE INTRETINEM SI TIMPUL PENTRU NOI ESTE FOARTE PRETIOS SI BINE CALCULAT, PENTRU ORCE ACTIVITATE FACEM , SA NE INCADRAM IN TIMPUL NOSTRU LIBER IN AFARA ORELOR DE PROGRAM , ORI NOI NU AVEM TIMP SA STAM LA ASEMENEA COZI SI ASTA DE DOUA ORI , UNA PENTRU CERERE DE VOTARESI ALTA COADA PENTRU VOTARE , DECI AUTOMAT PRIN ACEASTA LEGE NE-A STERS DE PE TERITORIUL ROMANEI , CARE SINTEM CETATENI ROMANI CU DREPT DE VOT , SINTEM BUNI NUMAI CIND ADUCEM BANI IN TARA , ATUNCI SINTEM CETATENI AI ROMANIEI , IAR PENTRU VOTARE SINTEM EXCLUSI DIN ROMANIA , DE CE PENTRCA AU FRICA ACESTI USELISTI CA SINTEM MULTI SI NU II VOTAM , NOI VEDEM ALT FEL LUCRURILE TRAIN IN STRAINATATE , NU MAI VREM ACESTI PARAZITI COMUNISTI TOTALITARI , EXACT CA LA RUSI , SINTEM SATUI DE CIT COMUNISM SI DICATURA COMUNISTA AM TRAIT , VREM LIBERTATE CA IN OCCIDENT SA MUNCIM SI SA FIM RESPECTATI , NU CA IN ROMANIA COMUNISTA CONDUSA SI LA ORA ACTUALA DE COMUNISTII BATRINI SI COPII LOR .

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Info-war 10:16:02 / 15 Martie 2014
Amortirea creerului

Ceva ,asa mai la concret despre raul provocat de madam Macovei ni le poti spune.Ca rautatile provocate de toata clasa politica le stim si suportam in speranta ca vine un Mesia calare pe un cal alb,de preferinta din afara tarii,sa rezolve problemele tarii.Ca ce faceti voi,europolitrucii ,nu prea se simte.Despre madam Macovei,stiu doar ca a fost ,,gestanta'' cu ANI multa vreme si pana a pus-o pe picioare a trecut multa vreme si,acum pune pe faras 15-20 de parlamentari care nu sunt compatibili.Mai mult,vrea ca statul sa confiste averile dobandite ilegal,ca sa nu spun furaciune, de la cei in cauza si ,,,incompatibilii''sa fie adusi in fata justitie pentru declaratii mincinoase.

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Lugoj 14:53:12 / 15 Martie 2014
aceasta madama macovei

O stim toti ca trompeta a basismului cu state vechi. Misiunea sa a fost sa rada tot ce sta in calea basismului. Dar si zilele ei, ca si ale celorlati au intrat in sac.

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A OZITI ?.... DESPRE CE...V ORBITI ? NU DAM SI NOI LA COS ? 03:38:49 / 16 Martie 2014
DISCUTII, NEMULTUMIRI...........NU VORBE ADEVARATE!!!!!!

DIN CICLUL : DE URATA NU - I FRUMOASA DA - I DESTEAPTA BLONDA..............Europarlamentarul PSD Corina Creţu a declarat vineri, la TIMISOARA , că Gigi Becali - ZIC LATIFUNDIARUL DE LA PALATUL POARTA ALBA - „ şi-a făcut treaba în Parlamentul European şi nu a făcut rău României“, în timp ce „Monica Macovei a făcut mai mult rău“ - CORECT PENALUL, PUSCARIASUL, INFRACTORUL, SI - A FACUT TREABA ??????? LUI ...... IAR JUSTITIA ROMANA TREABA EI !!!!!!!! DE CE NU DEPUNETI O PETITIE IN ACEST SENS ACOLO CA POATE ASA BULVERSAM SI ACTIVITATEA LOR NU NUMAI PE A INSTITUTIILOR NOASTRE CU PROBLEME DE MAXIMA IMPORTANTA......CACI PENALI DIN CLANUL BECALI MAI SUNT LA PALAT.....DA AVETI DREPTATE DAR FARA GHILIMELE : CONSECINTELE ACTIVITATII DOAMNEI MONICA MACOVEI IN PE SE SIMT PE DEPLIN . IN REPLICA : GUVERNAM SI NOI CEVA ????

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