Conservatorii aşteaptă alegerile europarlamentare pentru purificarea clasei politice

Invitat la Constanţa de conducerea Organizaţiei Judeţene a partidului, secretarul general adjunct al PC, Codrin Ştefănescu, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că organizaţia de la nivel central este mulţumită de faptul că PC Constanţa a intrat în normalitate. El a spus că sub conducerea lui Gheorghe Martin, organizaţia constănţeană a început să aibă o activitate mai intensă şi şi-a exprimat speranţa că organizaţia conservatorilor de la malul mării se va ridica la nivelul celor mai apreciate filiale din ţară. Ştefănescu a declarat că alegerile europarlamentare reprezintă primul test adevărat pe care partidele trebuie să-l treacă în faţa alegătorilor. El spune că acest test are o mare miză şi este un subiect de frică pentru toţi politicienii. “Se fac tot felul de speculaţii la nivelul birourilor celorlalte partide. Dacă sînt necesare acum? Dacă pot fi amînate? Dacă nu cad peste suspendarea preşedintelui? Toată lumea şi-a comandat materiale de campanie şi au fost aduşi specialişti din străinătate. Asta pentru că, după aceste alegeri, vor exista partide politice care vor fi şocate. Adică, rezultatele pe care le vor obţine vor fi catastrofale pentru imaginea lor. În general, politica de la Bucureşti, care virusează întreaga ţară, este o politică haotică. Toată lumea se bate cu toată lumea, iar de cînd PC a ieşit de la Guvernare, politica a luat-o razna“, a spus Ştefănescu. El a adăugat că toată această luptă haotică nu a dus la nimic bun, agenda cetăţeanului fiind uitată complet. Liderul conservator apreciază că această expresie va reapare atunci cînd va demara campania electorală. “Pentru oamenii politici din România, cetăţeanul nu mai există. Există războaie, bileţele şi declaraţii incendiare. Acuze aruncate de la un Palat la altul. Toate aceste lucruri sînt făcute în paralel cu problemele cetăţenilor, cu economia care slăbeşte tot mai mult din cauza scandalurilor politice“, a spus Ştefănescu. El a precizat că toate aceste răfuieli politice poartă pecetea lui Traian Băsescu. În opinia lui Ştefănescu, ultimele declaraţii ale şefului statului, privind reînceperea deschiderii unor dosare importante (Banca Agricolă, Bancorex...) se pot traduce prin faptul că este un tip de război fără prizonieri, în care, în perioada imediat următoare, se vor scoate pe piaţă dosare extrem de grele, care vor bulversa viaţa politică şi anumiţi politicieni. “Am ajuns la nivelul în care toată lumea şantajează pe toată lumea, iar apelurile de pace de tip Tăriceanu nu sînt decît vorbe în vînt şi apă de ploaie. În ceea ce îl priveşte pe primul ministru, îi recomandăm, referitor la apelul de pace, că ar fi mai bine să dea un exemplu şi să se întîlnească cu Stolojan. Să se ţuce pe obraji, să facă pace cu PLD şi, în urma acestui exemplu, poate că şi clasa politică va fi încărcată pozitiv?!“, a spus Ştefănescu. Conservatorul a mai spus că dacă premierul Tăriceanu nu îşi asumă răspunderea formării unui Guvern monocolor, pînă la 1 martie, PC va retrage sprijinul politic pentru tot ceea ce va întreprinde PNL. Ştefănescu este de părere că acest lucru nu se va întîmpla, pentru că Tăriceanu nu are curaj, iar cele două partide (PD şi PNL) au interese financiare. Concluzionînd, conservatorul a caracterizat clasa politică ca fiind o haită de lupi care a simţit mirosul prăzii.

În cadrul aceleiaşi conferinţe, Gheorghe Martin a declarat că munca cea mai importantă în partid este atragerea de simpatizanţi şi formarea unei linii de partid care să fie transmisă către cetăţean, indiferent dacă fac parte din PC sau nu. Martin consideră că politica nu se face la televizor, ci în legătură directă cu cetăţeanul. El a afirmat că, deocamdată, electoratul de la Constanţa este împărţit între trei partide şi de aceea conservatorii doresc să-şi formeze propriul electorat. “Eu cred că cel mai sănătos este să faci politică direct cu cetăţeanul. Acest lucru este promovat de un partid care a ieşit de la putere pe baza unor principii care nu au fost respectate de către partenerii de Coaliţie“, a spus Martin.