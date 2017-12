Conservatorii germani îşi pierd din popularitate în Bavaria

După un sfert de secol de dominaţie fermă în Bavaria, conservatorii germani aliaţi ai Uniunii Creştin-Democrate riscă să piardă duminică majoritatea absolută în acest land din sudul Germaniei, ceea ce ar putea afecta şansele de realegere a cancelarului Angela Merkel în scrutinul din 2009. Caz unic într-o democraţie occidentală, creştin-socialii domină procesul electoral din Bavaria încă din anul 1962, la alegerile din 2003 obţinînd 60,7% din voturi. Conservatorii din Bavaria au înregistrat sub 50 de procente, pentru prima dată în 46 de ani. Uniunea Creştin-Socială a cancelarului german, a obţinut 43% din voturi în alegerile din acest land, potrivit unui exit-poll realizat pentru postul public de televiziune ZDF.

Cele 16 landuri germane beneficiază de o autonomie extinsă, însă statul liber Bavaria are o istorie unică, datînd încă din secolul al VI-lea. Avînd dimensiuni comparabile cu Irlanda, dar cu un Produs Intern Brut de două ori mai mare, o rată de şomaj de numai 4%, în timp ce pe ansamblul Germaniei aceasta se ridică la 7,6%, în Bavaria se află o treime din firmele din Dax, principalul indice bursier german. Aproximativ un milion dintre cei 12,5 milioane de locuitori ai Bavariei sînt cetăţeni străni. Aşadar landul braseriilor, al echipei Bayern Munchen şi al BMW-urilor se schimbă şi sondaje de opinie concordante plasează Uniunea Creştin-Socialilor sub pragul simbolic de 50%, ceea ce creează probleme cancelariei, cu un an înaintea alegerilor legislative. Conform sondajelor, căderea creştin-socialilor nu va aduce mulţi susţinători opoziţiei social-democrate, angajată într-o confruntare cu conservatorii pentru a dovedi cine reprezintă cel mai bine “sufletul bavarez”, ci mai degrabă ecologiştilor, liberalilor şi independenţilor, în majoritate plecaţi din Uniunea Creştin-Socialilor din cauza conflictelor de vîrful partidului.

Bavaria a adoptat cea mai restrictivă legislaţie anti-fumat, un proiect de tren cu suspensie magnetică s-a transformat într-un fiasco, iar problemele de mediu au fost ignorate, deşi reprezintă un motiv de îngrijorare pentru electorat.