Consiliul European a adoptat un program de combatere a fraudei fiscale

Consiliul European a adoptat noile norme de combatere a fraudei fiscale şi reducere a costurilor administrative asociate declarării taxei pe valoarea adăugată şi accizelor, standarde cuprinse în programul Fiscalis 2013, proiectat pentru următorii şase ani. Noile standarde vor stimula în continuare cooperarea între autorităţile din domeniul fiscal, asistîndu-le la dezvoltarea unui echilibru adecvat între eficienţa controalelor fiscale şi costurile cauzate contribuabililor la bugetul statului. De asemenea, normele vor avea un aport pozitiv la dezvoltarea şi administrarea sistemelor fiscale IT paneuropene. \"Sînt foarte încîntat de adoptarea programului Fiscalis 2013. Administraţiile fiscale naţionale trebuie să fie modernizate şi să coopereze mai intens, pentru a fi mai eficiente la combaterea fraudei fiscale. Programul Fiscalis 2013 va avea o contribuţie activă la extinderea cooperării între administraţiile fiscale şi la implementarea sistemelor IT, care permit un schimb mai rapid de informaţii\", a declarat comisarul UE pentru Fiscalitate şi Vamă, Laszlo Kovacs.

Fiscalis 2013 va continua lucrările iniţiate în baza programului Fiscalis 2007, principalele obiective pe care le vizează fiind intensificarea măsurilor de combatere a fraudei fiscale, în special în cazul TVA, reducerea costurilor administrative ale administraţiilor şi ale contribuabililor, reprezentînd timpul acordat colectării, editării şi transmisiei informaţiilor privind obligaţiile fiscale, conform cu solicitările legale. De asemenea, Fiscalis 2013 are drept obiectiv asigurarea unui schimb performant de informaţii între admistraţiile fiscale naţionale şi comercianţi, inclusiv prin sistemele fiscale IT paneuropene. La nivel operaţional, noul program va stimula eficienţa administraţiilor fiscale, prin automatizarea instrumentelor de audit, va aduce completări sistemelor fiscale IT existente şi va susţine implementarea sistemului Excise Movement Control System, care vizează accizele, de la jumătatea anului 2009, şi va facilita dezvoltarea instrumentelor de training disponibile tuturor administraţiilor fiscale.