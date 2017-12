Consiliul Judeţean Constanţa intervine în localităţile afectate de inundaţii

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Petre Stancă, împreună cu directorul general al Regiei Autonome Judeţene Drumuri şi Poduri (RAJDP), Vasile Moldovan, au vizitat, ieri, localităţile afectate de inundaţii din sudul judeţului, pentru evaluarea pagubelor şi stabilirea unor măsuri urgente. Petre Stancă a făcut primul popas în satul Negreşti, localitate arondată comunei Cobadin. Însoţit de primarul Ion Corneanu, vicepreşedintele CJC a vizitat cîteva gospodării afectate de inundaţii, dar şi podul din localitate, care a fost la numai un pas de a fi distrus. La Negreşti s-au stabilit echipe mixte ale RAJDP şi Consiliului Local Cobadin, care să intervină pentru consolidarea podului rutier din localitate. "Trebuie să refacem drumurile şi podeţele, pentru ca oamenii să poată circula, iar viaţa să intre în normal. După aceea, trebuie să ajutăm familiile afectate, iar împreună cu consiliile locale, să reparăm ce este de reparat", a declarat vicepreşedintele CJC. "Am peste 66 de ani, dar aşa ceva n-am mai văzut. Drept să vă spun, am crezut că podul se va rupe şi va mătura tot în cale. Trebuie să avem încredere în Consiliul Judeţean, să remediem tot ce trebuie remediat, iar pe viitor, ar fi bine să contribuim din salariile noastre la crearea unui fond, ca să putem să-i ajutăm pe cei mulţi şi amărîţi", a spus, la rîndul său, primarul Ion Corneanu. El a mai afirmat că la nivelul comunei Cobadin au fost afectate trei locuinţe şi zece gospodării. Groaza prin care au trecut locuitorii satului Negreşti a fost povestită de familia Ialcin. "Am văzut cum veneau puhoaiele de apă, care măturau tot în cale. În numai o oră, toată munca mea din grădină a fost distrusă complet, iar o parte din animale au murit", a afirmat Laila Ialcin.

O altă localitate vizitată de vicepreşedintele CJC a fost Independenţa, unde a stat de vorbă cu oamenii despre cele întîmplate. "Veneam de la cîmp, de la săpat, iar ploaia m-a prins pe drum. În numai cîteva minute, centrul localităţii a fost cuprins de ape, care au luat tot ce era în cale: grîne, animale, butoaie, chiar şi maşini", a spus Ion Toader. "La nivelul comunei Independenţa avem afectate 47 de locuinţe. Am promis oamenilor că le vom oferi locuri de casă în zone unde nu există pericol", a afirmat primarul Cristea Gâscan Petre Stancă le-a promis locuitorilor comunei că îi va ajuta cu materiale de construcţii, pentru refacerea caselor. El a rămas impresionat şi de situaţia în care se află locuitorii satului Fîntîna Mare, unde apa a lăsat în urmă tone de noroi. Împreună cu primarul, vicepreşedintele CJC a stabilit că, în Fîntîna Mare, sînt necesare mutarea gospodăriilor aflate în zonele joase şi amenajarea văii care străbate localitatea, în vederea evitării, pe viitor, a pierderii de vieţi omeneşti sau producerii de noi pagube materiale, în caz de inundaţii. Totodată, avînd în vedere situaţia specială din această zonă, vicepreşedintele CJC va dispune trimiterea, astăzi, a unui transport de alimente pentru locuitorii din comuna Independenţa. La rîndul său, directorul RAJDP, Vasile Moldovanu, a declarat că, în perioada imediat următoare, se vor lua măsuri pentru refacerea drumurilor şi podeţelor din comunele afectate de inundaţii. El a mai afirmat că, din primele estimări, pagubele produse de inundaţii la nivelul drumurilor şi podurilor se ridică la aprox. 7 miliarde de lei vechi.