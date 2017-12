Constanța, pe locul 2 în topul celor mai căutate orașe din țară

12:50:06 / 19 Septembrie 2014

Orasul mizeriei Polaris

Constanta este unul din cele mai murdare si neingrijite orase.Trotuarele sunt deteriorate de masini si pline de mizerie-Polarisul nu are grija sa mature trotuarele.Nu sunt cosuri de gunoi-bine ar fi sa se faca cosuri de gunoi betonate ca in Mamaia,pt ca sa nu le mai distruga vandalii.Fiind port la mare Constanta duce lipsa de un BAZAR in care sa se adune toti mestesugarii-asa numitele galerii....sunt deja deteriorate si prea mici,sa nu mai vorbim de cazinoul de la malul marii....